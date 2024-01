FineArt Igualada presenta la imatge de al 12a edició

Publicitat

FineArt Igualada, que tindrà lloc del 23 de febrer al 17 de març, ja té imatge per celebrar la seva dotzena edició. Com cada any, l’esdeveniment –organitzat pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada- renova la seva imatge, dotant a cada edició d’una història especial i irrepetible.

La nova línia estètica és obra del dissenyador Lluís Jubert. El cartell, protagonitzat per un carret de fotografia, es planteja com el moment de revelar una imatge, aquell moment de silenci on l’artista passava hores dins la cambra fosca veient el resultat de les seves captures. Un canvi de visió, on el protagonisme recau en la cambra fosca, el moment precís on la captura pren vida i ens converteix en fotografia.

En la presentació han intervingut la regidora de Cultura de l’Ajuntament, Carme Riera, el director del festival, Ramon Muntané, i l’autor de la imatge d’aquesta edició, el reconegut igualadí Lluís Jubert, especialista en disseny i edició, conegut per tenir una llarga trajectòria i ser cofundador de l’Espai Gràfic – Espais del Rec i també soci fundador de Recstores.

En paraules de Carme Riera, “és un honor poder presentar la imatge de la dotzena edició de FineArt Igualada on trobareu fotografies amb visions úniques i singulars que fan que aquest esdeveniment sigui cada any especial i únic”. Per la seva banda, Ramon Muntané fa menció al poder que té la imatge en un temps convuls com el que estem vivint, on la fotografia té la capacitat de denunciar i crear consciència. A més, explica que l’espectador no només trobarà exposicions de fotoperiodistes, també podrà gaudir d’exposicions que transporten a temps passats així com imatges per redescobrir el món.

En aquesta edició, com ja és tradició, es mantenen els vint-i-quatre dies d’exposició, que permeten contemplar les més de quaranta exposicions que hi haurà en la quinzena d’espais singulars de la ciutat. Espais que, com cada any, es trien amb cura per tal d’enllaçar les sales d’exposicions professionals, amb l’encant del centre de la capital de l’Anoia. Autors com Myriam Meloni, Alfons Rodríguez, Jordi Oliver, Maria Gregori, o l’exposició col·lectiva Creadores de Conciencia, entre d’altres, captivaran als assistents.

