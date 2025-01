El FineArt Igualada presenta la imatge d’enguany: una mirada que connecta amb l’art de la fotografia

El Festival Internacional de Fotografia FineArt Igualada ja té data i imatge per a la seva tretzena edició, que tindrà lloc del 21 de febrer al 16 de març de 2025. La nova imatge del festival, que ha estat presentada aquest dimecres, és obra del dissenyador igualadí Arnau Gracia i posa l’accent en el diàleg visual que estableix la fotografia: una mirada que connecta el creador amb l’observador. El festival està impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.

El cartell d’aquesta edició el protagonitza un ull que mira l’espectador a través del visor de la càmera. Aquesta composició és una al·legoria visual del procés fotogràfic, però també una reflexió sobre el paper fonamental de la mirada en la fotografia: des de la visió del fotògraf fins a la interpretació del públic.

Un diàleg entre creadors i espectadors

Arnau Gracia, creador de la imatge del cartell d’aquest any ha explicat que aquesta “busca captar l’essència del FineArt Igualada, un festival que va més enllà d’exposar fotografies. És un punt de trobada entre creadors i espectadors, un espai de reflexió i diàleg al voltant del llenguatge universal de la imatge”.

Amb aquest disseny, el festival convida el públic a fer-se preguntes: Qui observa? Qui és observat? Què ens transmet la imatge? FineArt Igualada 2025 promet ser, una vegada més, un viatge visual ple d’emocions i significats.

Carme Riera, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, ha remarcat “el simbolisme que el festival presenta sempre en els seus cartells amb imatges que fan reflexionar, dialogar i anar més enllà del què veiem a simple vista”. Riera ha destacat, també, la qualitat de les exposicions que avalen el festival en totes les seves edicions amb especial cura amb els temes socials”.

En la mateixa línia, Ramón Muntané, director del festival, ha explicat que enguany es podran veure exposicions molt variades i de molta qualitat amb importants temes socials i amb un pes important de les dones fotògrafes, que enguany són majoria”. També ha desvetllat que s’estrenaran dos nous espais de la ciutat que acolliran exposicions fotogràfiques aquest any”.

Una cita imprescindible amb la fotografia

El FineArt Igualada torna a posicionar la ciutat com a punt de referència cultural amb un programa ple d’exposicions, activitats i tallers per a tots els públics. Aquest esdeveniment s’ha consolidat com una cita obligada per als amants de la fotografia, amb la participació de fotògrafs locals, nacionals i internacionals.

Com ja és habitual, es mantenen els vint-i-quatre dies d’exposició, que permetran contemplar les quasi quaranta exposicions que hi haurà en la quinzena d’espais singulars de la ciutat. Enguany es podrà gaudir de l’obra d’artistes com Núria López Torres, Carmenchu Alemán, Judith Prat, Jordi Guillumet, Mònica Roselló o Pablo Tosco, entre altres.

Us esperem a Igualada del 21 de febrer al 16 de març de 2025 per gaudir de l’art de la fotografia en totes les seves expressions. Podeu seguir totes les novetats i el programa complet a través de la web oficial.