El FineArt Igualada obre les portes de la 13a edició

Avui divendres a les 7 de la tarda es dona el tret de sortida a la 13a edició del festival de fotografia FineArt Igualada, que se celebrarà del 21 de febrer al 16 de març amb un programa que destaca pel seu compromís amb la dona, tant per la temàtica de moltes de les exposicions i perquè és la primera vegada en la història del Fineart que la participació de les dones fotògrafes és majoritària a la dels homes.

L’acte d’inauguració serà al Cal Boyer / Museu de la Pell, a les 7 de la tarda d’avui divendres i comptarà amb la presència de les autoritats locals encapçalades per l’alcalde, Marc Castells i de Ramon Mascaró, president de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.

Aquest esdeveniment cultural de referència oferirà un total de 36 exposicions repartides en diversos espais emblemàtics i singulars de la ciutat, entre els quals n’hi ha dos de nous: els Horts Urbans del barri del Rec i la nau de La Capelleta, situada just davant.

El FineArt Igualada es complementarà amb 27 activitats paral·leles, com taules rodones, visites comentades, tallers i el Mercat de fotollibres i fotografia, que enriquiran l’experiència del públic. També hi participen escoles de disseny i fotografia, que continuen apostant pel festival per donar visibilitat als joves talents.

Aquest festival, organitzat per l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, reforça el seu compromís amb la fotografia artística com a eina de reflexió social i cultural.

L’aposta pel territori

El FineArt Igualada, a part de reunir grans fotògrafs de renom internacional i nacional, també reafirma el seu compromís amb el territori. Un exemple és la inclusió d’exposicions com les exposicions del Premi Ciutat d’Igualada Procopi Llucià i el Trofeu Pell de l’AFI, també diversos artistes locals com Neus Aguilera, Paquita Martos o Amadeu Vila, el talent emergent de Nina Dato, una estudiant acabada de sortir de La Gaspar, així com també l’exposició “Fotògrafs | Dona | Moda | Igualada”, que ofereix un recorregut pel paper de la publicitat i la moda a Igualada entre els anys cinquanta i noranta del segle XX, amb una selecció de fotografies de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. També es podrà veure una exposició dedicada als 15 anys del Rec.0.

FineArt Igualada també acull fotògrafs internacionals, amb representants de països com Argentina (Pablo Tosco), Suècia (Håkan Elofsson i Hatte Stiwenius), Nova York (Michele Curel) i Holanda (Yurian Quintanas), que aporten una visió global a l’esdeveniment.