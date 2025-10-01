Figa Flawas actuarà al Parc Central d’Igualada el 17 d’octubre

La celebració de l’assoliment de la xifra de 1.000 universitaris estudiant als campus UdL de la ciutat d’Igualada començarà amb un concert de Figa Flawas al Parc Central d’Igualada el divendres, 17 d’octubre a les 22h. El concert del grup vallenc anirà seguit d’una sessió de Mon Dj.
L’anunci, que ja va avançar La Veu de l’Anoia fa unes setmanes, l’ha oficialitat la regidora Carlota Carner en una roda de premsa amb Carles Capdevila, representant de la UdL i també del representant dels estudiants del Campus d’Igualada, Pere Miquel.
Aquest curs 2025/26 el Campus Universitari Igualada-UdL ja ha superat la xifra dels 1.000 estudiants. Per commemorar aquesta xifra rodona, que suposa la consolidació del projecte universitari a la ciutat d’Igualada, des de fa mesos ajuntament, universitat i estudiants treballen conjuntament per preparar diversos actes obertes a tota la ciutadania.
La regidora d’Universitats Carlota Carner ha destacat que “aquesta xifra d’estudiants demostra que el projecte universitari de la ciutat ja és una realitat consolidada i que ha aconseguit fer créixer l’aposta estratègica per al talent i per al coneixement, esdevenint, un referent en l’ensenyament universitari públic del nostre país”. Carner ha volgut remarcar que aquest projecte ha estat possible gràcies al treball conjunt amb la UdL amb qui volem seguir creixent i ampliant les possibilitats de formació assegurant que les famílies igualadines puguin tenir a costat de casa una universitat pública de màxima qualitat, alhora que rebem estudiants de tot el país, amb el que això genera de coneixement i de dinamització econòmica i social”.
En la mateixa línia el vicepresident de participació i Bon Govern del Consell de l’Estudiantat de la UdL, Pere Miquel Marbá ha exposat que “la festa que es farà com a acte central per a celebrar l’arribada als mil estudiants és també la voluntat dels estudiants d’obrir-se a la ciutat i que permeti construir comunitat, sentir que formem part d’una ciutat universitària i créixer més enllà de les aules amb la voluntat d’involucrar-nos, fer sentir la nostra veu i participar del dia a dia a la ciutat”.
La segona vegada que visiten Igualada
Figa Flawas ja va venir a la capital de l’Anoia l’agost del 2023, quan el seu concert va formar part de la programació de la Festa Major Alternativa de la Collanada. En aquella ocasió, el grup acabava de signar el seu primer èxit amb Mussegu, la bachata en català que els va catapultar a la fama.