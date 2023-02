Festuc teatre presenta “Bunji, la petita Coala” a l’Ateneu

La Xarxa d’Igualada ha programat un espectacle de titelles de la companyia lleidatana Festuc teatre: Bunji, la petita coala. Un espectacle amb una escenografia sorprenent i dues intèrprets que a través de la narració, els diàlegs i algunes cançons, captivaran al públic des del primer moment.

L’espectacle tindrà lloc al Teatre Municipal l’Ateneu el diumenge dia 26 de febrer, a ¼ d’una del migdia. El preu de les entrades és de 7 € i de 5 € per als socis de La Xarxa. Es poden comprar a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa i a taquilla des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

Bunji, la petita coala

La Bunji és una coala que viu en un paratge únic: un bosc d’eucaliptus. Els coales tenen una activitat diària molt escassa, i és per això, que el tarannà de la nostra protagonista fa ballar el cap a la seva tribu. Quan tothom està dormint, ella vol jugar, descobrir, enfilar-se… Per què no es comporta com la resta?

Però, de sobte, un fet inesperat farà trontollar el poblat i forçarà a la Bunji a allunyar-se de casa seva.

Què passarà amb la petita coala? Veniu a descobrir-ho aquest diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu.

Aquesta vegada la companyia s’inspira en tot l’imaginari australià, en la seva diversitat, la seva fauna i les diferents espècies que hem de respectar i estimar.

La innocència dels més petits no estigmatitza ni crea diferències, simplement es basa a expressar i interactuar a través dels sentiments que ocasiona cada situació, sense prejudicis. En definitiva, una estona per riure, plorar, sofrir, gaudir, cantar… i reflexionar a través de la història.