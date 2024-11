El festival elPetit, per a infants de 0 a 5 anys torna al Teatre de l’Aurora el 23 i 24 de novembre

El Teatre de l’Aurora acull un any més elPetit, el Festival internacional d’Arts per a la primera infància els dies 23 i 24 de novembre amb els espectacles Madame Lumière i Textures, dues propostes sensorials per als més petits de casa.

L’edició d’enguany inclou una proposta de la companyia La Menuda que presenta Madame Lumière, un concert per a nadons que convida els més petits a gaudir d’una atmosfera màgica plena de música, dansa i llums de capvespre. És en aquest moment quan arriba “Madame Lumière” i s’encarrega de donar vida als somnis al llarg de tota la nit en una poesia visual captivadora amb la companyia d’una banda sonora excepcional. L’espectacle es recomana per a infants entre 0 i 3 anys i es podrà veure el dissabte 23 de novembre a les 16.30 h i a les 18 h.

Textures és el nou projecte de la companyia La Curiosa, un premiat espectacle immersiu adreçat a infants de 2 a 5 anys i les seves famílies que convida els més menuts a gaudir amb la llum i els sons que els envoltaran creant una ambientació molt especial que converteix l’escena en un joc i la imaginació no té límits. Textures és una coproducció de La Curiosa amb elPetit i la FiM Vila-seca, Fira de Música Emergent i Familiar, i ha estat guardonat amb el premi al Millor Espectacle per a la Primera Infància Feten 2024. Es podrà veure el diumenge 24 de novembre a les 16.30 h i a les 18 h.

El festival per als més petits més gran d’Europa

El festival elPetit va néixer el 2005 en una iniciativa de la LaSala (Sabadell) amb una clara vocació internacional i d’expansió al territori. En aquest sentit, uns anys més tard, s’hi va sumar el Teatre de l’Aurora i, més endavant, s’hi van afegir el Mercat de les Flors (Barcelona), el Teatre Municipal (Benicàssim), el Teatre Principal (Olot), el Teatre de l’Escorxador (Lleida), el Teatre-Auditori (Sant Cugat), i el Teatre Clavé (Tordera), el Teatre-Auditori (Granollers), la sala Àtrium de Viladecans, el SAT! de Barcelona, el Teatre Municipal (Montcada i Reixac) i el Teatre Principal (Palma de Mallorca).

El festival és una oportunitat única per gaudir de muntatges i experiències de qualitat pensades pels més petits. Amb un ritual, una durada i una concepció de l’espai diferents. Amb aforaments reduïts, on tot es veu de molt a prop i on tot es viu molt intensament; on hi caben i es barregen tots els llenguatges per fer-nos viatjar a paisatges desconeguts. elPetit també vol ser un espai on es puguin acompanyar els infants, de la mà de les arts escèniques, a desenvolupar l’esperit crític i el sentit comú, en un àmbit de llibertat de pensament, per poder formar part d’una societat cada cop més generosa i solidària. La celebració del festival a Igualada compta, per onzè any consecutiu, amb el suport del Centre dental juvenil i familiar Boca a boca, d’Igualada.

Horaris i venda d’entrades

Madame Lumière es podrà veure el dissabte 23 de novembre a les 16.30 h i a les 18 h. Textures es podrà veure el diumenge 24 de novembre a les 16.30 h i a les 18 h. El preu de les entrades varia entre els 8 i 10 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.