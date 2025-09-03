Els festius d’aquesta tardor dificultaran poder marxar de pont fins el Nadal

Després de la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de setembre, el calendari dels dies festius d’aquest 2025 complicarà la possibilitat de poder fer pont, ja que molts d’ells cauran en cap de setmana.
Si bé molts anoiencs i anoienques aprofitaran el fet que la Diada caigui en dijous per agafar festa el divendres 12 de setembre, els següents festius cauran gairebé tots en cap de setmana.
Sense pont del Pilar ni de Tot Sants
El pont del Pilar, al voltant del dia festiu del 12 d’octubre, es veurà impossibilitat pel fet que la jornada assignada com a festiva cau en diumenge.
Pel que fa al Dia de Tots Sants, l’1 de novembre, enguany caurà en dissabte, un fet que per a moltes persones que treballen el cap de setmana pot suposar un alleugiment important, però que no permetrà sumar cap dia extra al cap de setmana normal.
El pont de la Puríssima començarà en dissabte
El pont de la Puríssima, entre el 6 i el 8 de desembre, no caurà entre setmana aquest 2025. El dia 7 serà diumenge, per la qual cosa el pont entre els festius del 6 i el 8 de desembre es transformarà en un cap de setmana llarg, finalitzant el dilluns 8.
El Nadal i el Sant Esteve donaran una alegria
Aquest 2025, el 25 i 26 de desembre cauran en dijous i divendres, un fet que permetrà enganxar amb el cap de setmana i que, especialment per a qui no tingui moltes vacances de Nadal, donarà una pausa de quatre dies per descansar del dia a dia i dels àpats nadalencs.
El 2026 pot venir amb un pont sota el braç
El fet que l’1 de gener de 2026 caigui en dijous pot animar a moltes persones a agafar-se el divendres 2 de festa per aconseguir un pont que, habitualment, és una mica més complicat per als qui no tenen vacances de Nadal.