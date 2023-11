Festa d’exalumnes de la Divina Pastora per celebrar els 150 anys del col·legi

Publicitat

Enguany, amb motiu del 150è Aniversari del Col·legi Mare del Diví Pastor, la nostra “Divina Pastora”, us convidem a participar d’una especial celebració de la tradicional Festa d’Exalumnes, de totes les generacions, convocada cada finals de novembre.

Això és, aquest 26 de novembre, a partir de les 10 del matí, és durà a terme l’acte que festejarà la reeixida trajectòria d’aquest centre escolar, alhora que tancarà aquest calendari festiu 2023.

En primer lloc, ens convocarem en un ofici religiós, a la Capella del Col·legi, de la mà del Mn. Eduard Flores, rector de la Parròquia de Santa Maria, amb l’acompanyament musical del grup “Laude”.

Seguidament, ens entaularem en el nostre típic “esmorzar de germanor”, a la Sala d’Actes, per a compartir-nos en l’amistat i en la companyonia, tot festejant aquest excepcional aniversari i les nostres vivències al col·legi.

I, finalment, després de degustar un pastís d’aniversari, es procedirà al nostre popular sorteig amb premis per a tothom, i també es lliurarà un record d’aquest cent-cinquantenari.

Atesa, doncs, la transcendència de la celebració d’aquest any, us encoratgem de manera expressa a què no hi falteu…

De debò: Us hi esperem, amb ganes!

El punt d’inscripció serà fins al dia 24, a la porteria del Col·legi, a càrrec de la senyora Antònia Barroso, en dates lectives, de 9 a 1 i de 3 a 5.

Comissió d’exalumnes

