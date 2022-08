Festa de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada amb lliurament de premis i insígnies als associats

A finals d’aquest passat juliol, l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada en un acte festiu i d’àmplia concurrència, celebrat a l’espai gastronòmic del Somiatruites, va tancar -de manera oficial- diferents convocatòries, lamentablement interrompudes a causa de la pandèmia de la Covid-19. D’una banda, el lliurament de premis del tradicional Concurs Social, dels darrers quatre anys; de l’altra, la concessió de la Insígnia d’Argent als membres amb 25 anys a l’entitat; i, per últim, la concessió de la Insígnia d’Or als membres que just han complert els 50 anys de socis, als quals -i també als de més de cinquanta anys a l’entitat- se’ls va fer entrega d’un vídeo sobre la Història d’aquesta Agrupació, un document visual editat per Jaume Penya i Robert Domínguez. Alhora, aquest festeig va comptar també amb la presentació pública del Primer volum de “Fotografies del Fons Fotogràfic de l’AFI” (1929 – 1973).

En aquest sentit, i en una cita, a proposta de l’entitat, festejada per tots els presents amb gran satisfacció; endemés de posar en relleu una altra vegada la importància de la nostra històrica i quasi centenària Agrupació; tant el president de l’entitat, Ramon Mascaró, com el regidor de promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps, van contribuir amb les seves paraules a concedir un merescut reconeixement a tots els membres de l’entitat, tant als premiats com els que celebraven llargs anys de permanència, endemés de reiterar-se a magnificar el valor de l’Art de la Fotografia.

Seguidament, és inexcusable de fer esment de les persones mereixedores d’aquests reconeixement.

Així, per al Premi Social: Toni Malet, Toni Ribera, Eliseu Roig, Carles Ramos, M. José Sayavera, Rocio Ezquerro, Xavier Pallares, Josep Ferrer, Luján Suárez, Pere Raich, Manel Marimon, Ramon Borràs, Francesc Sangenís, Pere Onieva, Manel Caballé, Josep R. Doménech, Ramon Mascaro, M. Teresa Closas, Jordi Pérez, Jaume Penya, Joan J. Salmeron i Marc Quintana. La Insígnia d’Argent: Lluis Pérez, Joan J. Salmeron i Josep Izquierdo. I, la Insígnia d’Or: Jaume Penya, Josep M. Rota, Josep M. Godó, Josep Bou i Josep Mas.