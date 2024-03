Festa de la Mare de Déu de la Pietat i Diumenge de Rams a Igualada i comarca

Diumenge comença la Setmana Santa commemorant l’entrada de Jesús a Jerusalem

Avui divendres, dia 22, se celebra la festivitat de la Mare de Déu de la Pietat, copatrona d’Igualada. Enguany la celebració està marcada per l’absència de la Imatge d’alabastre original, del segle XV, que es troba al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat per procedir a una restauració completa, especialment dels danys soferts durant el període de la guerra civil. S’espera, tal com s’ha informat, que en uns mesos es pugui presentar la Imatge restaurada a la ciutadania.

L’altre fet que es té present enguany és que aquest 2024 es compleixen 65 anys de la coronació canònica de la imatge, que tingué lloc l’11 d’octubre de 1959 i que fou presidida pel bisbe de Vic, Ramon Masnou, i l’abat de Montserrat, Aureli Maria Escarré.

Ofrena del ciri votiu

L’ofici solemne, presidit i predicat pel P. Andreu Trilla, escolapi, i concelebrat pels rectors i diversos sacerdots de la ciutat, tindrà lloc a 2/4 de 8 de la tarda al Santuari de l’Escola Pia. L’alabastrina Imatge original de la Pietat serà substituïda lògicament per una reproducció.

Unida a aquesta celebració hi haurà el sisè i darrer miserere quaresmal, amb el cant del salm penitencial i l’Adoració de les Cinc Llagues a Jesús Crucificat, recordant com la imatge del Sant Crist d’Igualada va passar la vigília del prodigi a l’antic convent dels Agustins.

Una representació de la corporació municipal assistirà a l’Ofici i la primera tinent d’alcalde, Carme Riera, oferirà el tradicional ciri votiu de la ciutat a la Mare de Déu. La missa serà acompanyada a l’orgue per Maria Lluïsa Riera i Ramon Enrich.

Diumenge de rams

Diumenge comença la Setmana Santa commemorant l’entrada de Jesús a Jerusalem. Aquests són els horaris de benediccions a tota la comarca, seguint després la Missa de la Passió del Senyor:

IGUALADA

Santa Maria. Diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a Santa Maria (a la plaça del Bruc, davant la basílica).

Soledat. Demà dissabte, dia 23, a les 7 de la tarda, a l’interior del temple. Diumenge, a ¾ d’11 del matí al pati del col·legi de les MM. Escolàpies.

Sagrada Família. A les 12 del migdia, a la placeta parroquial.

Santuari de la Mare de Déu de la Pietat (Escola Pia). A les 12 del migdia, al claustre.

PP. Caputxins. A 2/4 de 12 del migdia, al claustre.

N.S. de Montserrat. A les 11 del matí, a l’esplanada davant l’església.

N.S. de Fàtima. A les 10 del matí, davant l’església.

Llar del Sant Crist. A les 10 del matí.

Carmelites. A les 9 del matí.

COMARCA

Vilanova del Camí: A 3/4 d’11 del matí.

Montbui (poble): A 2/4 d’1 del migdia.

Montbui (Sant Maure): A les 11 del matí, Missa. A les 12, benedicció.

Òdena: A les 11 del matí.

Òdena (barri de Sant Pere, “La Pau”): A 2/4 d’1 del migdia.

L’Espelt. Demà dissabte, dia 23, a 2/4 de 7 de la tarda.

Castellolí: A les 10 del matí.

El Bruc. A les 12 del migdia.

Jorba: Demà dissabte, dia 23, a 2/4 de 8 de la tarda.

La Pobla de Claramunt. A les 12 del migdia.

La Torre de Claramunt. A les 2/4 de 12 del migdia.

Espoia: A 2/4 d’1 del migdia.

Capellades. A les 11 del matí.

Sant Martí de Tous. A les 11 del matí.

El Saió. A 2/4 de 10 del matí.

Clariana. A la 2/4 de 2 de la tarda.

Fillol. A les 12 del migdia.

Miralles. Demà dissabte, dia 23 a les 6 de la tarda.

Carme: A la 1 de la tarda.

La Llacuna: A ¼ de 12 del migdia.

Copons: A les 3/4 de 12 del migdia.

Sant Pere Desvim. A les 11 del matí.

Rubió: A 2/4 d’11 del matí.

Montmaneu. A la 1 del migdia.

Calaf. A 2/4 de 12 del migdia.

Conill. A les 10 del matí.

Prats de Rei. A les 12 del migdia.

Sant Pere Sallavinera. A la 1 de la tarda.

Sant Martí de Sesgueioles. A la 1 de la tarda.

Castellfollit del Boix (Santa Maria). A 3/4 d’11 del matí.

Piera (Can Canals): a ¾ de 10 del matí.

Piera (parròquia de Santa Maria): A 1/4 de 12 del migdia.

Piera (Ca n’Aguilera): A les 10 del matí.

Piera (Sant Jaume de Sesoliveres): A 2/4 de 12 del migdia.

Vallbona d’Anoia: A les 10 del matí.

Hostalets de Pierola. A 2/4 d’1 del migdia.

El Bedorc. A la 1 de la tarda.

Masquefa. Dissabte, dia 23, a 2/4 de 7 de la tarda. Diumenge, a ¾ d’11 del matí.