Fer ‘match’ en català i de forma presencial: una nova plataforma de cites ràpides organitzarà una trobada a Igualada

CitesPremium.cat, una nova plataforma de speed dating presencial en català ha escollit Igualada com un dels primers llocs on celebrarà una trobada de persones que busquen l’amor o una connexió amb d’altres. La plataforma, segons expliquen els impulsors, “recupera l’essència de les trobades cara a cara. L’objectiu, segons indiquen des de l’empresa, és “fomentar connexions autèntiques, properes i amb un toc d’elegància, fora del soroll de Barcelona”. L’escenari triat a Igualada és el restaurant L’Ou com balla, aquest octubre.
CitesPremium.cat organitza esdeveniments arreu del territori català per a persones que “comparteixen la llengua, la cultura i el desig de conèixer algú nou d’una manera diferent, divertida i cuidada”.
Com funcionen les trobades?
Segons es detalla des de la plataforma, cada esdeveniment reuneix un màxim de 24 participants repartits per franges d’edat i preferència, amb trobades mixtes. Durant la vetllada, cada persona gaudeix de cites de 7 minuts. L’endemà, si hi ha connexió mútua, els participants reben els seus matchs i poden continuar coneixent-se fora de la plataforma.
“Volíem fugir del model d’app fred i massificat. citespremium.cat és per a qui valora la conversa, el detall i l’experiència en viu”, “Barcelona té diverses opcions de cites ràpides, però a la resta del territori es fa més difícil, busquem l’amor de proximitat”, expliquen els fundadors del projecte.