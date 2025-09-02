Un article de
Fer ‘match’ en català i de forma presencial: una nova plataforma de cites ràpides organitzarà una trobada a Igualada

Yuzuru Gima via Gettyimages

CitesPremium.cat, una nova plataforma de speed dating presencial en català ha escollit Igualada com un dels primers llocs on celebrarà una trobada de persones que busquen l’amor o una connexió amb d’altres. La plataforma, segons expliquen els impulsors, “recupera l’essència de les trobades cara a cara. L’objectiu, segons indiquen des de l’empresa, és “fomentar connexions autèntiques, properes i amb un toc d’elegància, fora del soroll de Barcelona”. L’escenari triat a Igualada és el restaurant L’Ou com balla, aquest octubre.

CitesPremium.cat organitza esdeveniments arreu del territori català per a persones que “comparteixen la llengua, la cultura i el desig de conèixer algú nou d’una manera diferent, divertida i cuidada”.

Com funcionen les trobades?

Segons es detalla des de la plataforma, cada esdeveniment reuneix un màxim de 24 participants repartits per franges d’edat i preferència, amb trobades mixtes. Durant la vetllada, cada persona gaudeix de cites de 7 minuts. L’endemà, si hi ha connexió mútua, els participants reben els seus matchs i poden continuar coneixent-se fora de la plataforma.

“Volíem fugir del model d’app fred i massificat. citespremium.cat és per a qui valora la conversa, el detall i l’experiència en viu”, “Barcelona té diverses opcions de cites ràpides, però a la resta del territori es fa més difícil, busquem l’amor de proximitat”, expliquen els fundadors del projecte.

