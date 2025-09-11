La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada celebra l’alta participació a la Festa Major

La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada (FESTHI) fa un balanç positiu dels actes de la Festa Major de Sant Bartomeu 2025. L’entitat celebra l’afluència creixent de públic i la participació ciutadana, però lamenta el poc suport de l’Ajuntament d’Igualada als actes patrimonials.
Una Festa Major amb més participació que mai
La Festa Major 2025 ha estat un èxit de participació ciutadana, tant pel que fa a la implicació activa com l’assistència de públic. La FESTHI vol destacar el creixement d’espectadors en actes com la Processó de Sant Bartomeu o les Actuacions de lluïment i balls parlats.
Miquel Grifé, president de la Federació, destaca especialment la gatzara que es fa a la Passacalle: “Aquest any, a la Passacalle ha quallat molt la música igualadina, i va ser molt emotiu veure la gent cantar peces com el pasdoble Igualada del mestre Oriol”. Grifé també destaca la consolidació de la Diana, que des que es va recuperar el 2021 desperta la ciutat el matí de Sant Bartomeu: “En pocs temps ha passat de ser un acte criticat a tenir una millor rebuda per part dels igualadins; portar la festa on no arriba, a gent que és a l’hospital o a una residència, gratifica”. La FESTHI agraeix la rebuda de diferents associacions de veïns quan passaven les comparses.
La FESTHI també es mostra satisfeta per la implicació de socis i voluntaris. L’entitat destaca que la seva massa social ha crescut un 20%, i posa l’accent en la tasca dels voluntaris, que és una feina poc reconeguda. L’entitat vol agrair les colles i associacions que han participat activament al seguici tradicional, com els Gegants del barri del Poble Sec, l’Associació Cultural Dessota, la Banda de Música d’Igualada, els Moixiganguers d’Igualada i Dracs i Víbries d’Igualada, així com entitats que han col·laborat desinteressadament per fer possible els actes, com l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, el Col·lectiu Eixarcolant, la Dena de Sant Bartomeu […].
D’altra banda, la FESTHI destaca la presència de cada cop més banderes al seguici, que representen gremis, barris i entitats d’Igualada. Aquest any ha sortit, entre d’altres, la nova bandera del Gremi de Blanquers (originària del 1675), la de l’Igualada Hoquei Club o la del Gremi d’Automobilistes.
La Festa Major més antiga de Catalunya sobreviu amb un insuficient suport institucional
Tot i la gran assistència de públic, la FESTHI alerta sobre la necessitat urgent d’un major suport institucional i econòmic. “Actualment, els actes patrimonials de la Festa Major no tenen prou recursos per mantenir i fer créixer el nostre patrimoni festiu”, adverteix la junta de la Federació.
D’altra banda, la FESTHI vol expressar la seva voluntat de millorar la coordinació i la planificació de la Festa Major, amb l’objectiu de garantir que tots els actes del seguici tradicional i la resta d’activitats culturals puguin desenvolupar-se amb normalitat, ordre i coherència.
Cada any, l’Ajuntament d’Igualada diu que inicia la preparació de la següent edició de la Festa Major immediatament després de finalitzar l’anterior. Tot i així, des de la FESTHI considerem que seria molt positiu establir un espai de valoració conjunta i definir un calendari de treball coordinat, per evitar solapaments d’actes, adaptacions d’última hora i incidències logístiques que, en ocasions, dificulten el desenvolupament dels esdeveniments tradicionals.
La FESTHI fa una crida a les administracions locals i supramunicipals a reconèixer el valor del seguici tradicional d’Igualada i a establir mecanismes estables de finançament que permetin garantir la continuïtat d’uns actes que formen part indestriable de la nostra identitat com a ciutat.