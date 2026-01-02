Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

2 de gener de 2026

Fe d’errates: notícia incompleta a l’Anuari 2025 de la Veu de l’Anoia

Un article de
RedaccióRedacció

Fe d’errates. La notícia publicada a la pàgina 64 de l’Anuari 2025 de La Veu de l’Anoia, el divendres 2 de gener de 2026, amb el títol “Antifrau admet una denúncia per presumptes irregularitats a l’Ajuntament d’Igualada”, és incorrecta ja que està incompleta. La notícia esmentada només explicava l’admissió per part de l’Oficina d’Antifrau de Catalunya, sense explicar que el desenllaç de la història va ser favorable per l’Ajuntament d’Igualada, ja que la investigació va quedar arxivada en confirmar-se que no hi havia cap irregularitat en la gestió de l’ens municipal.

