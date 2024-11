Farrés Brothers presenta “Tripula” a Veciana i el nou espectacle, “Dues ales”, a Òdena

Els anoiencs Farrés Brothers i cia. continuen girant els seus espectacles i, aquest cap de setmana, faran dues aturades a l’Anoia. Dissabte a Veciana serà el torn de Tripula, el viatge apassionant de dos científics il·luminats dins un globus aerostàtic. La funció serà al Centre Cultural Cal Pesseta i les entrades gratuïtes es poden reservar trucant al 938090055. Tripula duu més de 500 funcions viatjant per arreu del món i recollint tot tipus de premis.

La nova creació de la companyia, Dues ales, encara la recta final del seu procés de creació i aquest diumenge farà una funció prèvia al Centre de la Unió Agrícola d’Òdena, a les set de la tarda. Les entrades es poden comprar a l’Ajuntament d’Òdena i el mateix dia a la taquilla. Aquest espectacle, basat en el conte de Cristina Bellemo, amb dramatúrgia de Jordi Palet, ha comptat amb la direcció de la creadora i titellaire Dora Cantero, amb qui Farrés Brothers encara no havia treballat mai. Amb aquest projecte, la companyia torna als seus inicis, fent una obra de teatre i titelles de mitjà format on, sobre l’escenari, s’hi trobaran només Pep Farrés i Jordi Farrés.

L’obra explica la història del senyor Guillem, un home gran, d’aparença despistada, que un bon dia troba unes ales al seu jardí. No sap com hi han anat a parar. Es pregunta de qui deuen ser. Ho pregunta al veïnat. Els veïns mig se’n riuen. Tothom se’n riu, menys en Nico, un nen de 10 anys que queda fascinat per l’univers particular del seu veí. Amb aquest pretext, la companyia vol ser un homenatge a les persones grans i a la curiositat que desperten als ulls d’un nen. L’obra s’estrenarà oficialment en el marc del festival Temporada Alta el proper 1 de desembre, a la sala La Planeta de Girona.

Desembre de comiats

El mes de desembre, però, no serà només un mes d’estrenes per la companyia, sinó que també vindrà acompanyat del final de les gires de dos espectacles: La maleta de l’Agustí i Quanta, quanta guerra… La maleta de l’Agustí, homenatge al fotoperiodista Agustí Centelles, posarà el punt i final a la seva gira al mateix lloc on es va estrenar, el Teatre de l’Aurora, en dues funcions el dia 15 de desembre. I Quanta, quanta guerra…, l’adaptació teatral de la novel·la homònima de Mercè Rodoreda, s’acomiadarà dels escenaris el dia 27 de desembre al Teatre Municipal l’Ateneu. Les entrades ja estan a la venda i compten amb un descompte per gaudir de totes dues a preu reduït. Per aconseguir el descompte en els dos espectacles, es pot seleccionar el descompte “Pack Quanta, quanta guerra” a La maleta de l’Agustí i la tarifa “Pack La maleta de l’Agustí” per la funció de Quanta, quanta guerra… S’haurà d’ensenyar l’entrada de tots dos espectacles per tal d’acreditar el descompte creuat.