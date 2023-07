Farrés Brothers i cia arriba al Festival greu amb HoHiHu, el seu nou espectacle

Fa unes setmanes que es va inaugurar el Festival Grec 2023. Els anoiencs Farrés Brothers i cia. hi presentaran el seu nou espectacle: HoHiHu. Aquest projecte és el primer espectacle de carrer produït per la companyia, després de vint anys fent espectacles per arribar a tot tipus de públic. La companyia afirma que aquest espectacle és “un pas endavant” que consolida la seva trajectòria, marcada per una voluntat “de canvi constant, sense repetir mai una fórmula”.

La nova creació relata les atrocitats que s’han comès al llarg de la història de la humanitat a partir del descobriment d’una troballa arqueològica al carrer. Una història explicada en clau de clown, perquè “a través de l’humor, la crítica esdevé molt més contundent i reveladora”, explica la companyia. Tot i això, asseguren que volen mantenir el treball de manipulació d’objectes que els caracteritza.

HoHiHu compta amb la direcció de la clown Marta Sitjà, que s’ha fet un lloc en el panorama artístic de l’estat amb diversos espectacles d’humor. És la primera vegada que Sitjà treballa amb la companyia i reconeix que “em va agradar molt que m’ho proposessin, és un repte que implica pressió, però tenia ganes de tornar a dirigir. I que fos humor al carrer”. Aquests mesos estan assajant i confessa “ens aportem molt mútuament, són estupendus”. En relació amb el tema, la directora afirma que “la història sempre és la mateixa, els homes es barallen entre ells”, i així es veu reflectit en escena. HoHiHu conserva el segell d’alguns espectacles de Marta Sitjà, com la intenció feminista de Las XL o l’humor de carrer de Las Polis. “Volem que la gent rigui, però també que els faci pensar”, apunta. A més de la mirada de Sitjà, Alba Valldaura (Mos Maiorum) entra en escena al costat de Pep Farrés i Jordi Farrés. Jordi Palet signa la dramatúrgia, que té la voluntat d’arribar al màxim de públics, d’arreu del món.

HoHiHu és un dels espectacles que formaran part de l’edició del 2023 del Festival Grec, un festival pel qual la companyia ja havia passat amb anteriors muntatges com Orbital o Tripula. L’espectacle es podrà veure a la programació del festival des del dijous 13 fins al dissabte 15 de juliol a la Plaça Margarida Xirgu. Aquesta mateixa setmana la companyia passa per Sant Hipòlit de Voltregà, Tàrrega i Esterri d’Àneu. L’espectacle es podrà veure a Igualada dins el marc de la Festa Major, a l’espai Xarxa, i passarà també per FiraTàrrega al setembre.