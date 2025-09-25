Els farmacèutics, els professionals de la salut de proximitat

El 25 de setembre se celebra el Dia Mundial del Farmacèutic. El lema d’aquesta edició és “Pensa en salut, pensa en farmàcia“, amb el qual els farmacèutics de tot el món volen reforçar la percepció del farmacèutic com a professional sanitari accessible i de proximitat. La professió farmacèutica ajuda a enfortir els sistemes sanitaris, donant resposta a grans desafiaments sanitaris actuals com els creixents riscs de salut pública, l’envelliment de la població o les problemàtiques relacionades amb la salut mental.
Els farmacèutics i les farmacèutiques són molt més que persones que ens dispensen medicaments. Són professionals sanitaris, ajuden a les persones i a les famílies, fan seguiments farmacològics, desenvolupen medicaments, gestionen àrees d’un hospital i un llarg etcètera.
Com és el dia a dia dels farmacèutics comunitaris?
Entre les tasques o funcions que fa un farmacèutic durant l’exercici de la seva professió trobem:
- Revisar les prescripcions mèdiques dels pacient que arribin a la farmàcia i verificar la dosi i la posología indicada.
- Comprovar si existeix la possibilitat d’una interacció negativa amb qualsevol altre medicament que pugui estar prenent el pacient, tenint en compte l’estat mèdic d’aquest.
- Orientar el pacient sobre la manera i el moment del dia en què ha de prendre els tractaments i informar-lo sobre els possibles efectes secundaris que podria patir per l’efecte del medicament o la falta d’aquest.
- Assessorar els pacients sobre tots els temes de salut general i orientar-los en la selecció del medicament sense prescripció o la derivació a un altre professional sanitari.
- Compleixen una labor de supervisió als auxiliars o tècnics de farmàcia i a la resta del personal que puguin estar sota el seu càrrec.
- Participar activament de molts programes de prevenció i cribatge (com el del càncer de còlon, de pell i algunes proves pilot del càncer de cèrvix)
A Igualada, comptem amb l’experiència i la trajectòria de la farmàcia Adzet, on “l’assessorament i el tracte personal són la prioritat per garantir la millor solució”. Des de 1974, la Farmàcia Adzet ha vetllat per la salut de les famílies amb confiança i professionalitat. A més dels serveis bàsics d’una farmàcia, també ofereixen assessoraments nutricionals, controls de diabetis, anàlisi facial o capil·lar i seguiment, ajuda i assessorament per aconseguir deixar de fumar, controls i seguiment de la pressió arterial, anàlisi de la glucosa i del perfil lipídic. També participen en programes de detecció i cribatge de malalties i acompanyen i assessoren sobre la salut femenina en totes les seves etapes.
No t’ho pensis més i confia en la Farmàcia Adzet! Els trobaràs a l’avinguda Barcelona, 9 o trucant al 938030947.