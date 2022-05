Famílies de l’escola de la Beguda Alta recullen més de 900 signatures contra el tancament d’una línia de P4

Les famílies de l’escola Vinyes Verdes de la Beguda Alta, a Masquefa, han recollit 909 signatures en contra del tancament d’una línia de P4 per al curs 2022-2023. Segons informen en un comunicat, la decisió l’ha pres el Departament d’Educació per un tema de ràtios, ja que sumant els alumnes de P4 i P5 no s’arriba als 21 infants. Aquesta decisió, denuncien, també implica l’eliminació d’una mestra del centre. Critiquen que això suposarà “augmentar considerablement les ràtios per poder mantenir la barreja d’alumnes de diferents edats pertanyents a un mateix cicle”. A més, també han organitzat un tall a la carretera B-224 el proper 31 de maig entre les 17h i les 18h.

Les famílies de l’escola Vinyes Verdes expliquen que el passat mes de març van ser informades que de cara el curs que ve es tancaria una aula d’educació infantil (P4). En un comunicat, denuncien que aquesta decisió posa en perill l’autonomia de l’escola i també la barreja d’alumnes de diferents edats pertanyents a un mateix cicle, un dels trets distintius del centre. A més, posen de manifest que el curs 2019-2020 l’escola va acceptar el suggeriment del Departament d’implementar un pla experimental d’aula mixta d’un a tres anys (P1 i P2). “La supressió d’una línia de P4 ha estat entesa pel professorat i les famílies com una manca de reconeixement de l’esforç d’adaptació que va fer el centre per poder absorbir i tirar endavant de forma reeixida el primer cicle d’Educació Infantil”, asseguren. També recorden la situació administrativa “complexa” que durant anys ha viscut la Beguda Alta, ja que pertanyia a tres municipis i tres comarques diferents fins al 2018, quan es va decidir que passés a dependre únicament de Masquefa i l’Anoia. Asseguren que pel curs 2022-2023 s’han inscrit 18 alumnes de P3, un fet que demostra, segons ells, “l’interès de les famílies del municipi i de municipis propers pel projecte educatiu de l’escola”. Per tot plegat, les famílies s’han mobilitzat amb la finalitat d’aturar el tancament de l’aula de P4 i assegurar “la continuïtat i els trets identitaris de l’escola”. En aquest sentit, han organitzat un tall a la carretera B-224 pel proper 31 de maig entre les cinc i les sis de la tarda. El tall es farà en franges intermitents de 10 minuts.