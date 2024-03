«Fa 27 anys que estem al capdavant de l’Hotel Robert, un negoci familiar fundat l’any 1935»

Entrevista a Blanca Vich, gerent de l'Hotel Robert

Soc Blanca Vich , mare de 4 fills. Vaig estudiar F.P. Administrativa al Milà i Fontanals i vaig fer diversos cursos de cuina. Casada amb Esteve Robert. Fa vint-i-set anys que junts estem al capdavant de l’Hotel Robert, un negoci familiar fundat l’any 1935. Nosaltres som la quarta generació de l’Hotel Robert.

Vas haver de superar més dificultats que els homes per arribar al càrrec actual?

No, en ser un negoci familiar, vas aprenent i afrontant les coses dia a dia, val a dir que dels meus sogres he après

moltes coses.

És més difícil per una dona compaginar la feina i la vida familiar?

Sí, el nostre negoci demana moltes hores i no té horaris ni festius. A mi personalment també perquè m’agrada molt ser mare. Ara perquè ja tinc els fills més grans, però abans, moltes vegades no podia estar el temps que voldria amb ells.

La igualtat de gènere és possible?

En el nostre negoci sí, de fet és així. Saps què passa, que en un hotel hi ha molts llocs de treball diferents com la bugaderia, habitacions, cuina, restaurant, mai hem definit un gènere per cada lloc.

Per feines equivalents, la remuneració és la mateixa entre homes i dones?

Sí, no tenim diferències en aquest aspecte.

Treballar en equip és més senzill quan en el grup hi ha barreja de gèneres, edats i coneixements?

Sí, és molt més fàcil si tens un equip i cadascú aporta el seu granet i així junts aconseguim l’objectiu.

Com exerceix el lideratge en la seva empresa?

Miro de consensuar la feina segons la demanda que tenim i a partir d’aquí, organitzo el dia a dia i faig previsions.

Què aporta a l’empresa que hi siguis tu al capdavant?

Organització sobretot, dinamisme i bon ambient. A vegades reconec que també soc una mica dura i d’altres haig de fer un “toque”, ja m’entens.

Quina previsió d’inversió tens per al futur?

En un primer pla, reformar els menjadors que tenim, i més en un futur, fer una petita ampliació de l’Hotel. El més important, però seria consolidar la continuïtat del negoci familiar.

Restauració i hostaleria s’han d’enfrontar ara amb la manca d’aigua i el rebuig de gent que els molesta el turisme. Creu que això afectarà la vostra activitat?

No veig en el nostre Hotel un rebuig pel turisme, per la seva activitat. Sí que estem conscienciats de la manca d’aigua, però és cosa de tots, no només dels que tenim hotels. El turisme també dona vida en moltes altres activitats.

El sector es mou en clients estables i esporàdics. Com es compatibilitza per fer plans?

La majoria dels nostres clients són molt estables, o habituals, tant en el restaurant com a l’Hotel, cosa que ens agrada molt i els agraïm la seva confiança. Els esporàdics ens aporten un increment considerable del benefici.