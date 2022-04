Exposició del premi de disseny Gaspar Camps amb les obres de les guanyadores

Amb les mans. Moda contemporània és el títol de la mostra de l’obra de les guanyadores del Premi de disseny Gaspar Camps 2021, Mireia Muntadas i Mar Ribaudí. A partir de demà, divendres 22 d’abril i fins el diumenge 29 de maig, la Sala Petita de la Nau d’Encavallades acull una mostra d’aquestes dues creadores. L’exposició mostra una selecció de les peces creades fins a l’actualitat. També s’exposaran mostres del procés creatiu, conceptes i proves.

Mireia Muntadas es va iniciar en l’artesania en cuir a l’Escola municipal d’art i disseny Gaspar Camps d’Igualada, on va estudiar el cicle formatiu de grau mitjà: Artesania de complements de cuir. L’any 2019 va ser guardonada amb el Premi Nacional d’Artesania al Talent Emergent, organitzat per la Generalitat de Catalunya.

Actualment, dissenya i produeix en el seu petit taller a Igualada. Les seves peces, amb la pell com a principal element, busquen l’equilibri entre l’artesania i la modernitat, posant especial atenció en els detalls i acabats de cada peça. A través de diferents fonts d’inspiració sovint treballa a partir de les formes geomètriques i els volums, explorant diferents tècniques.

Mar Ribaudí és una creativa que ha après a crear d’una manera autodidàctica des que era molt petita, moguda per la seva curiositat. Fascinada per l’autosuficiència, va començar a fer la seva pròpia roba i qualsevol altra cosa que necessitava, ho va aprendre a fer pel seu compte. Va estudiar un BA en disseny de moda a l’Institut Europeu de Disseny de Barcelona, on va descobrir els límits de la moda i el seu amor per l’experimentació i l’art.

Des de llavors ha estat treballant en el seu procés creatiu personal que flueix entre l’art, el disseny i l’artesania. Amb les seves creacions, la Mar, vol inspirar una manera diferent de veure i apreciar la vida.

Algunes de les tècniques que utilitza són el patchwork, teixir, tenyir, la ceràmica i el treball amb fibres vegetals, entre d’altres. Tots els materials que fa servir són retalls o restes, trobats o donats. Tot està fet a mà al seu estudi, al Rec d’Igualada.