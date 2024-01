Exposició a Igualada sobre els perills de l’alcohol en els adolescents

Publicitat

Del 26 de gener al 7 de febrer, el departament de Salut Pública de l’ajuntament d’Igualada porta l’exposició itinerant “Dona la volta a l’alcohol” al vestíbul del Centre Cívic Nord.

Es tracta d’una mostra informativa i interactiva, facilitada pel Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, que s’ha creat amb l’objectiu de sensibilitzar i informar a joves i adolescents sobre els efectes del consum d’alcohol. El públic principal al qual va dirigida és alumnat de 3r i 4t curs d’ESO.

De fet, és una exposició interactiva, formada per nou plafons i dues taules interactives que desenvolupen diferents temes vinculats al consum d’alcohol, així com d’una caixa amb elements que permeten reproduir els efectes de l’alcohol en l’organisme. Els objectius centrals que persegueix l’exposició són informar de les conseqüències que genera sobre la salut el consum d’alcohol durant l’adolescència, reforçar la posició de no consumir alcohol i mantenir-la davant la pressió de grup i retardar l’edat d’inici en el seu consum i reduir-ne els riscos associats.

La mostra es podrà veure lliurement en horari d’obertura de l’equipament (de dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h i de 15:00h a 22:00h i dissabtes de 09:30h a 13:30h i de 16:00h a 20:30h). Per a dubtes, consultes i major informació podeu contactar amb el departament de Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada al correu programaprevencio@aj-igualada.net o bé al 938031950, Ext. 2473.

