Experts demanen desplegar el “tren gran” per evitar el col·lapse a l’àrea metropolitana
En una trobada de la Fundació Pro Penedès al Vendrell, el Secretari de Mobilitat de la Generalitat diu que aquest any estarà fet l’estudi
El mastodòntic projecte de l’Eix Transversal Ferroviari (ETF), que ha de travessar el país amb ample de via europeu i que va crear-se en l’època del president Montilla (2010) per acabar adormint-se, anys després en un calaix de la Generalitat, torna, de mica en mica, a despertar-se. Fa pocs mesos es demanava al Parlament la…