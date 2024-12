Experiència, tecnologia i qualitat en cirurgia mamària

Augment de Pits: la intervenció més satisfactòria. Es tracta de la intervenció de la medicina estètica que més satisfacció dona a la dona. Després de l’operació, es genera en ella una sensació d’autoestima que influeix en el seu benestar i en la seguretat en si mateixa i en la seva relació amb els altres.

Per què escollir la Clínica Riba per al teu augment de pits?

A Clínica Riba, combinant l’experiència de més de 35 anys amb els últims avenços tecnològics, hem desenvolupat una tècnica efectiva i segura, amb un grau de satisfacció total. Després de milers d’intervencions realitzades, l’índex de satisfacció de les nostres pacients ens avala com una de les millors opcions a l’hora de l’implant mamari.

L’augment de pits està indicat per a totes les dones que vulguin realçar la figura dels seus pits. L’operació es realitza normalment per a pacients que, per exemple després d’un embaràs, senten un efecte caiguda dels pits. Però en realitat el que els passa a les embarassades és que els pits se’ls han buidat.

Aquest efecte també pot donar-se en dones que han patit un procés d’aprimament important. L’objectiu de la intervenció en aquests casos és restituir el que s’ha perdut, donant una naturalitat exquisida al resultat. En altres casos, la intervenció és adequada per a pacients que no estan conformes amb el desenvolupament de la mama i desitgen un canvi estètic.

El principal objectiu serà buscar la satisfacció de la pacient, trobant un equilibri entre els seus desitjos i un resultat natural i amb totes les garanties mèdiques.

També pot haver-hi altres motius darrere d’aquesta intervenció: problemes derivats de la seva forma, per malformacions, accidents, qüestions congènites, l’excés de pell, etc … Sigui quin sigui el motiu, totes les qüestions seran tingudes en compte de cara a determinar quina és la tècnica i la pròtesi més adequada per a cada pacient. Si estàs pensant en aquesta operació, concerta una visita mèdica gratuïta amb un Doctor de la Clínica Riba. T’informarem de tots els detalls sense cap compromís. Els doctors Salvador Riba i Rodrigo Velasco expliquen el procediment de l’augment de mames a Clínica Riba.

Corregeix imperfeccions del teu pit

La pèxia és una intervenció que es realitza al quiròfan i amb anestèsia (que d’acord amb el pacient i el cirurgià pot ser general o parcial). Es tracta d’eliminar el sobrant de pell i d’ubicar la glàndula mamària acompanyant-se d’una pròtesi de la mida original de la mama. També es pot optar per una pròtesi d’una mida més gran si així ho desitja la pacient.

La inevitable cicatriu es dissimula utilitzant mètodes de cirurgia estètica que minimitzen les marques el millor possible. L’experiència dels nostres cirurgians i del nostre personal de la clínica farà que el procés sigui el més còmode possible i puguis lluir els resultats naturals i satisfactoris que desitges. Aquesta intervenció és summament satisfactòria i retorna un aspecte de gran atractiu al pit femení.

Pèxia de mames o elevació de mames

Sovint en dones que presenten problemes de flacciditat de pit, després d’aprimaments bruscos o després d’embarassos; pot donar-se el fenomen de “mama buida” o “falsa caiguda”. Quan això passa es recorre a una intervenció anomenada pèxia de mames.

Recuperar el que s’ha perdut

Es pot practicar a la vegada un augment de pit o simplement col·locar una pròtesi de la mida original de la mama per retornar al pit la seva forma.

