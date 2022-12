Experiència Artesana ha aplegat al voltant de 200 persones a quatre municipis

La segona edició d’Experiència Artesana va reunir durant el mes de novembre al voltant de 200 persones que es van apropar als municipis anoiencs del Bruc, Copons, la Llacuna i Sant Martí de Tous. L’esdeveniment té la vocació de convertir-se en referència a Catalunya en l’àmbit de l’artesania amb una edició anual. Experiència Artesana s’emmarca dins el projecte Anoia en Transició, una proposta innovadora i diferenciadora que té com a eix principal l’artesania contemporània, impulsada per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia i els ajuntaments dels quatres municipis.

El projecte va néixer amb l’objectiu de generar propostes de qualitat vinculades a l’artesania, al context rural de l’Anoia, apostant pel seu desenvolupament cultural i creatiu com a eina de transformació. Així, apropa la cultura artesana tant a la comunitat de creadors de la comarca, que té una relació més professional amb l’artesania, com al públic local que, d’una manera més àmplia, pot percebre-la des d’una vessant més lúdica o experiencial.

L’equip organitzador d’Experiència Artesana i els quatre ajuntaments participants fan un balanç molt positiu de l’acollida que han tingut cada una de les accions per part del públic participant i la repercussió per al territori i per a tota la comunitat artesana de l’Anoia, com el fet que es puguin seguir consolidant propostes de cultura artesana al territori i els seus municipis rurals, oferint oportunitats i equilibrant la igualtat territorial.

Experiència Artesana va donar el tret de sortida al Bruc amb la xerrada ‘L’artesania i l’espai interior’, en què es va parlar sobre el paper que juga l’artesania en el moment actual, el valor que aporta als espais, l’ànima del treball fet a mà, la importància dels negocis emprenedors artesanals per mantenir els pobles vius a través de la revitalització comercial, i el que aporta a l’artesania el treball conjunt amb altres disciplines. Els assistents van poder participar d’un diàleg enriquidor entre Casa Atlàntica, Bòbila Aguilera, l’artista del vidre Ferran Collado i l’arquitecta Mamen Artero, moderat per la Sara Lorite. Després de la xerrada, que va tenir lloc a l’Ajuntament del Bruc, els presents van gaudir d’una degustació de productes locals. La benvinguda i salutació institucional va córrer a càrrec de l’alcaldessa del Bruc, Bàrbara Ortuño, de la presentació d’Experiència Artesana se’n va encarregar el vicepresident 1r del Consell Comarcal Jordi Cuadras, i el tancament el va fer el gerent de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona Sergi Vilamala.

La Llacuna va acollir el Taller monogràfic de cistelleria ‘Cistell de costelles’ en què la mestra artesana cistellera Mònica Guilera, amb més de 23 anys de trajectòria fent cistells i ensenyant-ne a fer, va proposar al grup d’alumnes la construcció d’un cistell d’aquest tipus durant tota una jornada. El resultat va sorprendre les participants, que van valorar molt positivament el taller i l’artesana formadora, i que van marxar amb un cistell creat per ells mateixos i aprenent algunes tècniques de l’ofici de la cistelleria. D’entre els participants al taller hi va haver gent que visitava la Llacuna per primera vegada i que van quedar contentes amb la descoberta d’aquest municipi rural, del qual en van destacar l’encant. Pel que fa a Experiència Artesana, a un tant per cent elevat de participants els agradaria que hi hagués una programació anual continuada oferint propostes similars i consideren que el projecte és una oportunitat per acostar la cultura artesana a l’àmbit rural.

A Copons va tenir lloc el workshop ‘Ven amb emoció i naturalitat aquest Nadal’, enfocat a la professionalització dels negocis artesans i creatius. El va impartir Flor Calveiro, periodista experta en comunicació i copywriting i autora del llibre ‘Despierta tu historia de marca’, que va donar eines de redacció basades en storytelling i copywriting a les professionals participants, per aprendre a comunicar de forma honesta, amb estratègia i intenció, per arribar als clients que perceben i comprenen el valor de l’artesania. Els participants van valorar positivament el taller, destacant la qualitat de la formadora, la proximitat i els coneixements adquirits durant la formació. També van creure necessari fer més cursos orientats a la venda a través de canals on-line especialitzats per al sector artesanal i el creatiu. D’altra banda, van destacar l’interès general dels participants en fer comunitat, connectar i intercanviar idees i experiències. A banda del taller formatiu, els participants també van poder visitar Copons i un dels tallers artesans del municipi, una experiència que van considerar molt gratificant.

El punt i final a les activitats es va posar a Sant Martí de Tous amb la proposta ‘L’Artesania al Cinema’, una selecció de 9 peces audiovisuals dedicades al món de l’artesania, presentades a la IV Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania, que vol ser el punt de trobada entre dos sectors creatius i productius, l’artesanal i l’audiovisual. Un cop finalitzades les projeccions, l’equip organitzador de l’esdeveniment va convidar els assistents a un vermut i degustació de productes locals. Seguidament va tenir lloc la inauguració i la visita al nou taller artesanal multidisciplinari Argo, format per Cesc Oliveres i Lourdes Doñate, que treballen i experimenten processos artesanals i artístics. La jornada va finalitzar amb la visita a l’exposició ‘Fusta i Oli’ de l’artista i artesà Enric Mir.

La Mostra va iniciar la passada edició una itinerància arreu de Catalunya, amb el projecte Mostra On the Road. És una iniciativa que té per objectiu fer arribar l’artesania i els seus audiovisuals al territori. L’activitat va comptar a Sant Martí de Tous amb la presència del director general d’Artesania de Catalunya de la Generalitat, Xavier Villas, i del comissari de la Mostra, David Hierro.

Paral·lelament a aquesta programació, Experiència Artesana ha dinamitzat per segon any consecutiu la proposta Tallers Oberts, en què artesans de la comarca han obert els seus espais de treball per donar a conèixer el procés de creació i els productes. Al mateix temps, ofereix una oportunitat única als visitants per comprar regals originals, artesanals i sostenibles per a les festes de Nadal. La proposta va tenir molt bona acollida tant per part dels visitants com dels creadors i s’espera continuar tirant endavant propostes que aportin valor al treball dels artesans, oferint al públic experiències de compra enriquidores.