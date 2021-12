Èxit i participació en la 2a Nit del Comerç d’Igualada

Amb el lema “Veiem l’empolla mig plena”, l’associació de comerciants, Igualada Comerç va organitzar la segona edició de la Nit del Comerç al restaurant somiatruites. L’acte va comptar amb una nodrida participació de botiguers i comerciants de la ciutat, a més dem representants polítics i d’altres entitats com la UEA, Fira d’Igualada i la Masuca.

L’any passat s’havia de celebrar aquest esdeveniment aprofitant que es complien els quaranta anys de l’entitat, però no va poder ser per la pandèmia.

Durant la Nit es varen donar els premis a l’establiment que ha incorporat millor les noves tecnologies al seu dia a dia a carniceria Gual, premi a l’establiment que ofereix una millor experiència al seu consumidor off-line a Arrel de vida, premi a l’establiment més actiu a les xarxes socials amb un contingut de qualitat a By Noelia, i premi a l’establiment més participatiu amb les accions de dinamització que es fan a la ciutat a Iguana.

Igualada comerç va voler aprofitar per fer unes mencions especials com a reconeixements públics a La Veu de l’Anoia, Ràdio Igualada, i Servisimó. Com a sorpresa es va reconèixer i felicitar la tasca i implicació de la Carme, secretaria de l’entitat.

Durant el sopar es va projectar en exclusiva el vídeo que ha estat elaborant Igualada comerç per promocionar el comerç local durant aquesta campanya de Nadal. El Repte Jerusalema es un ambiciós projecte al qual hi han participat quaranta botigues d’Igualada i que no deixa indiferent.

La 2a Nit del Comerç va servir perquè el sector va pugues reivindicar l’optimisme en què s’està afrontant el dia a dia i les ganes de seguir treballant i lluitant per aquest ofici tan rellevant. Es va viure un molt bon ambient amb alguna activitat i regals per a tots els assistents.

El moment emotiu va estar la bufada d’espelma dels quaranta-un anys d’Igualada Comerç per part de la junta directiva i el brindis fet a dues mans per la Sílvia i la Maribel de la botiga Agrams.