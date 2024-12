Excel·lent inici de temporada per l’Anoia Club Gimnàstic

Diverses gimnastes del club igualadí Anoia Club Gimnàstic van participar, el passat cap de setmana, en dos trofeus amistosos de gimnàstica artística femenina, l’Osonagym a Vic, i el Trofeu de Nadal Wolf, a Terrassa.

A l’Osonagym, categoria Escolar A4 petites, van competir, Ainet Camins, Blanca Martínez, Greta López, Ona Torras i Sara Carmona, aconseguint el bronze en la classificació per equips, i en la classificació individual per aparells, la Greta va assolir el bronze a salt i l’Ona en tan desitjat or, a l’aparell de terra. Destaquen la quarta posició en asimètriques i a barra de la Sara, i sisena posició a terra de l’Ainet.

En Escolar A4 grans, Laia Reales, Olivia Firestone i Sienna Webb, destaquen la sisena posició de la Laia a terra, sisena a salt de la Sienna i novena a terra de l’Olívia. En Escolar B4 petites, Aisha Dinga, Etna Arnau, Júlia Rovira i Maria Almirall. En Escolar C4 petites, Arianna De Noguera, Berta Cuesta, Elena Ball i Paula Cuesta, destaquen la setena posició a salt de la Berta. En Escolar C4 grans, va competir la Tània Caballer.

En Escolar D4 petites, la Queralt Ferrer assolint la setena posició a la classificació general. En Escolar D4 grans, Júlia Molina, Magalí Vives, Marcel·la Ramos, Laura Torelló i Paula Cuesta. Destaquen la quarta posició a barra de la Magalí. Totes van realitzar grans exercicis en la qual va ser la primera competició per la majoria d’aquestes gimnastes, demostrant la bona feina en els entrenaments.

En el Trofeu Wolf a Terrassa, van competir les gimnastes de Base i estrenant-se en la categoria de Via Olímpica 1, Èlia Torras. En Base 2, Abril Milà, Alexandra Emma Rotaru, Brianna Vilchez, Clara Sanchez, i Gal·la Perez, que juntes van assolir l’or per equips. La Clara es va endur les medalles de, or a terra, bronze a salt i bronze a barra, l’Abril va assolir la quarta posició a salt i cinquena a barra, la Ga.la sisena a asimètriques. En Base 4, Arlet Vives, Aroa Garcia, Amelie Loos, Carla Perez, Jana Vallés, Lua Guitian i Ona Roset. La Lua se’n va endur l’or a salt i la plata a terra, la Carla bronze a salt i bronze a barra, l’Ona el bronze a terra i la bronze a salt. En Base 6, la categoria amb més participació, competint amb més de 70 gimnastes, la Laís Canet, assolint la desena posició a terra. Per acabar, en la categoria de Via Olímpica 1, la gimnasta Èlia Torras, amb excel·lents resultats obtenint 4 medalles en total, or a barra, plata a salt, bronze a terra i bronze en la classificació individual general.

Donant per acabat el cap de setmana de competicions, i inici de la nova temporada, des del club volen donar l’enhorabona a totes les gimnastes i a les seves entrenadores, Andrea Carmona, Juliana Botelho, Kala Tolosa, Laura Muñoz, Laís Canet i Paula Duarte.