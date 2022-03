Evolució constant del CF Igualada

Els blaus vencen per 2 a 0 al Solsona i es distancien d’un rival directe.

Els igualadins rebien, a Les Comes, als del Solsonès, amb l’objectiu clar de sumar els tres punts i demostrar el bon joc de la passada jornada es convertís en victòria. Tot i la mentalitat dels anoiencs, l’inici del duel no va ser l’esperat. Moltes pèrdues de pilota i errades en la passada. Calia ser més fi.

Amb el pas dels minuts, l’equip es va assentar al terreny de joc i, al minut 17, Max obria el marcador. Una bona dosi de confiança, per seguir millorant i generant ocasions. S’arribava al descans amb un avantatge mínim.

A la represa, l’equip de Pedro Milla va refiar-se i va tornar a tenir un ensurt. No obstant això, l’equip no va dubtar en cap moment i, al minut 63, Franco feia el segon.

Va ser clau per trencar el partit i no deixar que el rival s’apropés a la porteria d’Arturo. Els últims 25 minuts van ser un constant atac a la porteria visitant, on la falta de punteria no va permetre veure més gols al Municipal.

Triomf important per sumar 26 punts i visitar el complicat camp del Viladecans, diumenge vinent.