Evita la caiguda estacional del cabell!

A la tardor la caiguda del cabell és tot un clàssic! Però has de saber que té solució, aquest problema es pot combatre.

Amb el canvi d’estació i l’arribada del fred, probablement el nostre cabell comenci a caure una mica més del que és habitual. La realitat és que durant la tardor cauen una mitjana de 100 cabells al dia en comptes dels habituals 30-60, la qual cosa indica que no són imaginacions nostres i que és normal que ens preocupi. Però no t’espantis, és un problema estacional de fàcil solució.

La caiguda del cabell a la tardor és un fenomen que afecta tant homes com dones i que s’accentua en aquesta estació de l’any perquè es produeix una renovació de cabells. Tant la primavera com la tardor són estacions que acceleren el cicle de vida de cabells.

Per què ens cau més el cabell a la tardor?

Igual que els arbres perden les fulles a la tardor, nosaltres també sembla que perdem més cabell durant la temporada de fred. Per què? Quina explicació té? Tornem enrere: hem passat uns mesos d’estiu i el cabell ha patit canvis de temperatura, clor, sal, l’agressivitat dels raigs UV, etc. I com és evident, quan arriba la tardor el cabell està més dèbil.

A més, amb l’inici de curs escolar experimentem un increment de l’estrès que no és molt beneficiós per al nostre cabell. El resultat: el cabell cau una mica més del què és habitual. A més, les hormones del creixement dels cabells tendeixen a disminuir la seva producció just abans de l’aparició de la caiguda, de manera que el cabell que cau es renova amb menys rapidesa durant aquest període.

Què podem fer per evitar la caiguda del cabell?

Per millorar aquest problema durant els mesos de fred has de seguir aquests consells:

1. Dur a terme un reforç vitamínic de 3 mesos abans de la temporada de la caiguda. Els dermatòlegs recomanen complexos de vitamines com les B5, B6, aminoàcids, sofre, magnesi i silici. És recomanable triar complements alimentaris de qualitat (grans marques o ecològics).

2. Massatges al cuir cabellut! El massatge al cuir cabellut estimula la circulació sanguínia de manera que els cabells joves creixen més forts.

3. Renteu-vos el cabell regularment (però tampoc cada dia). Oblideu el mite que el fet de rentar més el cabell fa que caigui més. El cabell que cau quan et rentes el cabell, en la majoria de casos, ja és mort i per tant, ja està esquinçat. El xampú ajuda a eliminar el greix, la brutícia i la contaminació que afavoreixen la caiguda de cabells.

4. Aposta per una bona dieta: aliments rics en ferro, vitamina B i molta quantitat de fruita i verdura en general. L’alimentació és un dels factors més importants per mantenir sa i fort el cabell.

5. Que no se t’oblidi la hidratació! Beu aigua, sucs o infusions. Gràcies a una correcta hidratació podràs retenir l’aigua que perd el teu cabell i proporcionaràs humitat natural que ajudarà a retornar la flexibilitat i el moviment al teu cabell.

Com ja has pogut observar, un estil de vida saludable és fonamental perquè la caiguda de cabells no sigui excessiva. Si veus que no disminueix en uns mesos, consulta un especialista!