L’European Balloon Festival torna a Igualada del 10 al 13 de juliol amb els infants com a protagonistes

Del 10 al 13 de juliol de 2025 el cel d’Igualada s’omplirà de globus en la 29ena edició de l’European Balloon Festival (EBF), el certamen de globus aerostàtics més important del sud d’Europa. En aquesta ocasió hi competiran equips provinents de països com Brasil, Estats Units, Anglaterra, França, Suïssa, Lituània o Mónaco, a més de nombrosos equips d’arreu de l’Estat espanyol, amb participació destacada dels pilots catalans, que competiran per endur-se el trofeu del festival. Consulta el programa.

Enguany, l’organització ha dissenyat un European Balloon Festival dedicat als infants, ja que es busca apropar els més petits al món dels globus aerostàtics i despertar-los les ganes de volar. És per això que la novetat més destacada d’aquesta edició és l’estrena mundial de la “Kids Balloon View”, una cistella amb una paret transparent pensada per a les criatures de menys de vuit anys, que no tenen alçada suficient per poder veure-hi per sobre de la barana. L’empresa igualadina fabricant de globus aerostàtics, Ultramagic Balloon, estrenarà la cistella el dijous 10 de juliol durant el vol inaugural del festival.

D’altra banda. per tal de donar als infants l’oportunitat de volar, se sortejaran 60 vols captius per a nens i nenes a través de les xarxes socials del festival. Coincidint amb l’EBF també s’emetrà a TV3 un capítol de “Titó” dedicat als globus, i sortirà també a la venda el llibre il·lustrat “Vull volar en globus” escrit per Àngels Pineda i amb il·lustracions de Xavier Mula. A més, es faran diverses activitats dels Iglús de Vent (teles de globus reciclades) per al públic infantil. Amb aquestes iniciatives Igualada reforça el seu títol de “Ciutat Amiga de la Infància”.

En aquesta 29ena edició, l’European Balloon Festival comptarà, com és habitual, amb quatre vols matinals (de dijous a diumenge), amb tres vols de tarda (de dijous a dissabte) i amb l’encesa nocturna de globus Night Glow, la nit de dissabte. Tots els enlairaments es faran des del Parc Central, excepte el vol de matí de divendres que es farà des de diferents places del centre de la ciutat.

Ultramagic presenta la nova cistella “Kids Balloon View”, pensada per apropar l’experiència del vol en globus als més petits

L’empresa igualadina Ultramagic Balloons, referent mundial en la fabricació de globus aerostàtics, presentarà dijous 10 de juliol, en el marc del vol inaugural de l’European Balloon Festival, la seva darrera novetat: la cistella “Kids Balloon View”, dissenyada especialment perquè els infants puguin gaudir al màxim de l’experiència de vol.

El model incorpora una paret transparent feta de vidre de policarbonat, pensada perquè els nens de fins a 7 o 8 anys, que habitualment no superen l’alçada de la barana estàndard d’1,10 metres, puguin veure l’exterior amb total seguretat i viure l’emoció de l’alçada sense obstacles visuals.

La nova cistella “Kids Balloon View” correspon al model C-6 d’Ultramagic. Té unes dimensions de 1,8 metres de llargada per 1,3 metres d’amplada, amb una alçada total d’1,15 metres. El seu pes aproximat és de 140 kg. La principal novetat d’aquest model és la porta d’accés transparent, que té una amplada de 0,8 metres i està fabricada amb policarbonat de 10 mm de gruix.

Amb aquest nou desenvolupament, Ultramagic Balloons reafirma el seu compromís d’innovació i d’apropar el món dels globus aerostàtics a tots els públics, especialment als més petits. La nova cistella permet que els nens, que sovint no arriben a veure per sobre la barana, puguin gaudir de les vistes i de l’experiència del vol de manera còmoda i segura.

Després de la seva presentació a Igualada, la cistella es mostrarà també al prestigiós festival Chambley International Balloon Fiesta 2025, a França, a finals de juliol, on Ultramagic preveu captar l’interès de mercats internacionals abans de posar-la a la venda de manera oficial.

Ultramagic ja ha estat pionera en altres innovacions aplicades a les cistelles de vol, com la cistella amb terra transparent —que permet veure el paisatge sota els peus— o la cistella amb porta, dissenyada inicialment per a persones amb cadira de rodes i que ha tingut una gran acollida també entre persones grans, amb mobilitat reduïda o passatgers que prefereixen una entrada més còmoda sense haver de saltar per accedir a l’interior.

Amb la Kids Balloon View, l’empresa continua ampliant l’oferta per fer que el vol en globus sigui una experiència accessible, segura i emocionant per a tothom.

Els vols captius per a canalla, previs al festival

Abans del dia oficial d’inici del festival, els igualadins ja podran fer un tast de globus al Parc Central, ja que dimarts dia 8 al vespre es faran els vols captius amb els infants que hagin guanyat en el sorteig, acompanyats d’un adult.

Per a participar al sorteig caldrà que les famílies estiguin atentes al perfil del festival a Instragram i segueixin les instruccions que es faran públiques dilluns 30 de juny. S’espera que la participació en aquest sorteig sigui tan elevada com la de l’any passat, que va comptar amb gairebé sis mil participants.

El popular Titó de TV3 aprèn com es construeixen els globus a Igualada

Amb motiu del festival de globus, el canal Sx3 emetrà un capítol de “Titó” dedicat als globus dijous 10 a les 8.40 h matí i divendres 11 a les 16.46 h de la tarda. En aquest capítol el cèlebre personatge Titó, un referent per a milers d’infants catalans, visita la fàbrica de globus Ultramagic per a descobrir com es construeix un globus aerostàtic, i acaba volant amb en John C, el seu company d’aventures. També es podrà veure a la plataforma 3Cat.

El Festival, dia a dia

Dimecres 9 de juliol

20:00h

Ajuntament d’Igualada

Recepció oficial dels pilots i benvinguda

Per part de l’Ajuntament.

Dijous 10 de juliol

6:30h

Parc Central

Vol inaugural Especial Premsa

19:30h

Parc Central

Vol de tarda (només competició)

Divendres 11 de juliol

6:30h

19:30h

Parc Central

Vol de tarda (només competició)

Dissabte 12 de juliol

6:30h

Parc Central

Vol de matí

19:30h

Parc Central

Vol de tarda (només competició)

22:00h

Parc Central

Entrega de premis

22:30h

Parc Central

Night Glow

Encesa simultània de globus.

Diumenge 13 de juliol

6:30h

Parc Central

Vol de matí (fora de competició)

Durant tota la setmana

Consultar horaris del Museu

Nau de les Encavallades del Museu de la Pell

Iglú de vent

Durant la setmana de l’EBF a les Encavallades del Museu hi haurà un iglú de vent instal·lat, i la companyia Miu Miu Circ farà un procès de residència escènica sobre la història del circ al Igualada i els globus aerostàtics. Podeu venir a veure l’iglú durant la setmana i conèixer la nostra companyia, de 17 a 18 h. El dissabte 12 a les 11 h es farà un taller de circ obert per a famílies. Aforament limitat, per concertar truqueu al 660899488.

Dilluns 7 de juliol

10:30 h

Espai Cívic Centre

Iglú de vent: Massatge amb nadons

A càrrec de les llevadores de l’ASSIR Anoia. Taller dirigit a famílies amb infants d’1 a 6 mesos. Cal inscripció prèvia, activitat gratuïta, aforament limitat.

19 h

Espai Cívic Centre

Iglú de vent: Jordi Albero canta Lluís Llach

Concert intimista amb un repertori de les cançons més emblemàtiques del cantautor empordanès. A càrrec de Jordi Albero. Activitat gratuïta, aforament limitat.

19:30 h

L’Escorxador

Iglú de vent: “Percuriositat”

Amb Kike Cuadros. Uneix-te a aquest taller de percussió corporal i ritme, on la música i el moviment es troben. Aprèn a crear beats únics utilitzant només el teu cos i descobreix com compartir la teva energia amb els altres. Vine a gaudir, aprendre i connectar!

dimarts 8 de juliol

10:30 h

Espai Cívic Centre

Iglú de vent: “Pallassades a granel”

Veniu amb els petits de la casa a gaudir i riure amb aquest espectacle de pallassos! Amb la companyia La Bitxicleta. Activitat gratuïta, aforament limitat.

18:30 h

Espai Cívic Centre

Iglú de vent: Contacontes

A càrrec d’Anna Marsal i Elisabet Serra. Adreçat a infants a partir de 4 anys. Activitat gratuïta, aforament limitat.

A partir de les 21 h

Parc Central

Vine a veure els vols captius de nit

Vol captiu pels guanyadors del sorteig realitzat a les xarxes socials del festival amb les tres empreses de vol de la comarca: Kontiki, Camins de Vent i Anoiaglobus.

22 h

Plaça de Cal Font

Iglú de vent: Classe oberta i Swing Jam

Descobreix el Lindy Hop amb Swing Anoia. El ball que està de moda al teu abast! “It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing” Duke Ellington / Irving Mills

Dimecres 9 de juliol

18 h

Biblioteca Central d’Igualada (sala infantil)

Iglú de vent: Hora del conte per a nadons amb “La cuca de llum viatgera”

A càrrec de Fina López. La cuca de llum decideix conèixer la lluna i els estels i viatja en un globus, acompanyeu-la. Adreçada a nadons de 0 a 3 anys.

18 h

Espai Cívic Centre

Iglú de vent: Xerrada “La pressió estètica”

Una reflexió sobre la pressió estètica que recau tant en dones com en homes: d’on sorgeixen aquests ideals de bellesa? Com ens afecten les dietes restrictives i els missatges publicitaris enganyosos? A càrrec de Laura Vidal i Laura Balaguer, del CAP Igualada Urbà Activitat gratuïta, aforament limitat.

20 h

Ajuntament d’Igualada

Recepció oficial dels pilots i benvinguda

Per part de l’Ajuntament d’Igualada.

22 h

Plaça de Cal Font

Iglú de vent: Micro obert poètic

Vine a recitar poesia. Entrada lliure. Amb el suport dels amics de la Galàxia Poètica.

dijous 10 de juliol

6:30 h

Parc Central

Vol inaugural “Especial Premsa”

Enlairament simultani de globus. Vol inaugural de l’European Balloon Festival 2024.

10:30 h

Espai Cívic Centre

Iglú de vent: Xerrada “Què ens diuen les etiquetes dels aliments?”

Entrarem en el món de les etiquetes, repassant la informació nutricional, legislació vigent, ingredients i les dades més importants de cara al consumidor. A càrrec de Laura Balaguer, del CAP Igualada Urbà. Activitat gratuïta, aforament limitat.

18 h

Biblioteca Central d’Igualada (sala infantil)

Iglú de vent: Contes del món

A càrrec de Fina López. Fem un viatge amb globus pel món, cap a Gal·les i la Xina i més enllà per conèixer contes d’arreu. A partir de 4 anys.

19 h

Biblioteca Central d’Igualada (sala d’actes)

Conferència “De la rivalitat durant la guerra freda a la cooperació en l’espai exterior. La carrera espacial entre russos i americans, 1957-1975”

A càrrec de Pere S. de Argila, historiador i col·laborador de la revista Sàpiens. Entre els segles XIX i XX, la humanitat assoleix el somni de volar, primer en globus i després en avions i coets espacials. A partir dels anys 50 del segle XX comença una carrera entre russos i americans per portar l’home a l’espai. Finalment la guanyaran els Estats Units, amb la arribada del primer astronauta americà a la lluna l’any 1969. A partir d’aquell moment la URSS abandonarà la cursa per demostrar al món que es poden entendre amb el seu rival i acceptaran portar a terme una missió conjunta. El juliol d’enguany es commemoren els 50 anys d’aquesta missió.

19 h

Espai Cívic Centre

Iglú de vent: Microversos gastronòmics

Espectacle poètic amb degustació de plats gourmet d’estiu, i acompanyats de cava de saüc, fet de manera natural. A càrrec de Lou Senserrich i Olga Rovira. Preu: 6 €. Cal inscripció prèvia, aforament limitat.

19:30 h

Parc Central

Vol de tarda

Enlairament simultani de globus.

22 h

L’Escorxador

Iglú de vent: Concert de la coral Exàudio

divendres 11 de juliol

6:30 h

Parc Central, pl. Cal Font i pl. Ajuntament

Vol de ciutat

Enlairament de globus des del Parc Central i des de les places de Cal Font i de l’Ajuntament, situades al centre d’Igualada.

18 h

L’Escorxador

Iglú de vent: Concert de la Coral Gatzara

ZURUNI Visita’m. Cançons de la Mediterrània interpretades per les Més Grans de la Coral Infantil Gatzara

18:30 h

Biblioteca Central d’Igualada (sala d’actes)

Iglú de vent: Presentació del conte “Vull volar en globus”

D’Àngels Pineda i il·lustrat per Xavier Mula. L’Àneu és una nena que somia amb pujar en un globus. Fa anys que els veu a la seva ciutat. Una veïna l’ajudarà a aconseguir el seu somni. Amb il·lustració en directe a càrrec de Xavier Mula.

19:30 h

Parc Central

Vol de tarda

Enlairament simultani de globus.

21 h (després del vol de tarda)

Parc Central

Jukebox amb Ràdio Flaixbac

Amb actuació del deejay Andreu Presas i animació a càrrec del Gran German. Escull la llista dels 50 temes que sonaran! Tria la teva cançó a les xarxes socials.

dissabte 12 de juliol

6:30 h

Parc Central

Vol de matí

Enlairament simultani de globus.

10 h

L’Escorxador

Iglú de vent: Exposició de fotos del concurs fotogràfic de l’EBF

10-14 h i 17-19 h

Església del Roser

Iglú de vent de colors

A l’interior de l’Església del Roser, instal·larem un iglú fet de vent de molts colors. Una estructura efímera que dialogarà amb la llum dels vitralls antics.

10, 12 i 17 h

Sortida des de Cal Maco

City Tour Igualada EBF

Amb motiu de l’European Balloon Festival, et convidem a recórrer una ruta plena de color i emoció. Descobreix el nostre circuit d’elements artístics i iglús de vent, connecta amb la història, el patrimoni i el modernisme d’Igualada, i deixa’t captivar pel comerç emblemàtic de la ciutat. Una experiència única que uneix cultura, creativitat i il·lusió. Gratuït. Inscripcions a tiquetsigualada.cat

12 h

L’Escorxador

Iglú de vent: Concert de l’Associació del Mètode Suzuki de l’Anoia “violins a l’aire”

Serà un concert grupal a on hi haurà diferents grups de violins amb infants que van dels 5 als 15 anys i oferirem peces de Vivaldi, Bach, Schumann i algunes músiques de pel·lícules, entre d’altres.

12 h

Nau de les Encavallades del Museu de la Pell

Iglú de vent: Taller de circ amb “Miu Miu Circ”

El dissabte 12 a les 11 h es farà un taller de circ obert per a famílies. Aforament limitat, per concertar truqueu al 660899488. A més, durant tota la setmana de l'EBF a les Encavallades del Museu hi haurà un iglú de vent instal·lat, i la companyia Miu Miu Circ farà un procès de residència escènica sobre la història del circ al Igualada i els globus aerostàtics. Podeu venir a veure l'iglú durant la setmana i conèixer la nostra companyia, de 17 a 18h.

17:30 h

L’Escorxador

Iglú de vent: Concert de la Coral Els Verdums

19:30 h

Parc Central

Vol de tarda

Enlairament simultani de globus.

22 h

Parc Central

Entrega de premis

Als pilots guanyadors de la competició de globus aerostàtic de l’European Balloon Festival.

22:30 h

Parc Central

Night Glow

Espectacle de llum amb l’encesa simultània de globus.

23:30 h

Parc Central

Concert de la Banda Neón

diumenge 13 de juliol

6:30 h