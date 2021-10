Estrena europea amb derrota

IGUALADA HC RIGAT 2

VALDAGNO 3

La pilota aturada va ser clau en l’estrena europea de l’Igualada HC Rigat. I això que els dos gols arlequinats van ser també de pilota aturada (penals de Cervera i Cantero). El problema va ser en aquesta ocasió per les FD. Fins a 3 en van tirar els igualadins i cap es va poder aprofitar. Només amb una el partit hauria canviat. Els italians van tirar d’experiència i quan es van fer amb l’1 a 3 el van defensar amb gran intensitat. Els primers punts europeus s’escapaven doncs cap a la regió de Vicenza. Ara toca canviar de xip i centrar-se en el partit de Manlleu de divendres.

Sempre a remolc

L’equip del Valdagno va jugar sempre amb el marcador a favor. Els italians es van avançar amb un gol de Mattia Cocco al minut 8 i mig, culminant una contra amb una bola escopida al pal llarg. 5 minuts més tard el sitgetà Marc Gonzàlez va fallar una FD. En canvi, els “rigats” van poder empatar amb un penal llançat per Nil Cervera. Amb 1 a 1 s’arribava al descans.

Només començar la segona part Riba va disposar d’una FD per blava que no va poder aprofitar. En canvi el Valdagno si que ho va fer al minut 3 i mig amb una altra FD de Davide Motaran. Només van passar 2 minuts i els vicentins van disposar d’una altra FD per targeta blava a Tety Vives. L’Elagi la va aturat en primera instància però Motaran va aprofitar el rebot per fer l’1 a 3.

Amb els dos gols de diferència l’equip de Diego Mir va reforçar la defensa i els igualadins van posar en escac la porteria d’Sgaria. Però no hi va haver manera. Riba va tornar a tirar una FD (per 10 faltes d’equip) però no va poder marcar. Les oportunitats arlequinades sovintejaven però la bola no entrava. Va haver d’aparèixer Cantero qui per tercer partit consecutiu va marcar de penal. Quedaven encara 11 minuts per empatar però Sgaria i una certa falta de punteria ho van impedir. La millor oportunitat dels “rigats” va ser en una altra FD (la de la falta número 15) i Yeste tampoc la va poder aprofitar.

Segon partit de l’IHC sense recompensa tot i el bon joc. Ara tot passa per l’Ok LLiga i per Manlleu.