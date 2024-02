“Estimadíssims Malvats”, de Teatre Nu, aquest dissabte al Teatre Foment de Piera

Publicitat

La companyia Teatre Nu porta aquest dissabte 17 de febrer al Teatre Foment de Piera la seva obra “Estimadíssims malvats”, un treball que posa de manifest la crueltat de les cançons tradicionals i de les històries que expliquen. L’espectacle ens confronta amb tragèdies que ens han arribat a través de cantarelles populars i que s’han acabat convertint en festa de manera inconscient. L’obra explora com la banalització del mal ha influït en la construcció de la nostra societat.

L’espectacle està protagonitzat per l’actor Jordi Vidal i la compositora Laia Vallès, que signa l’espai sonor i els arranjaments. Després de l’èxit de Guillermotta, Vidal s’enfronta amb el repte d’interpretar una història íntima i colpidora que ens enfonsa en els seus orígens familiars i condueix el públic a una profunda reflexió sobre com la frivolització del mal ha construït alguns dels pilars de la nostra societat. Els fets dolorosos i els personatges malvats han passat de ser tragèdia a alegria quan s’han convertit en cançó, transformant el mal en una festa.

L’espectacle explica amb detall i cruesa les històries que s’amaguen darrera de cançons que tothom coneix. I ho fa a través de la veu d’en Jordi Vidal i la creació de l’espai sonor i els arranjaments de Laia Vallès, que ha passat els temes populars pel seu filtre personal molt influenciat tant per la tradició com per la música electrònica. L’obra també compta amb una escenografia de Llorenç Corbella que omple l’espai escènic de cordes que engabien els protagonistes.

Víctor Borràs, autor i director de l’obra, explica que “vivim envoltats d’històries i cançons que tenen un origen traumàtic i dolorós. Des de sempre m’ha sobtat com cantem amb alegria fets absolutament traumàtics i he volgut plantejar dalt de l’escenari els interrogants que se’m presenten”. Borràs afegeix que “la vida del malvat reviu i la gent el recorda i el canta. De les víctimes, però, poc en sabem, com a molt les recordem pel seu final. I del bé? Qui se’n recorda?”.

