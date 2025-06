L’estat emocional i la salut dental: una relació més estreta del que sembla

Autora: Alba Rivero, Dental Verdaguer

Vivim en una societat accelerada, on les presses, les preocupacions i l’estrès formen part del dia a dia. Aquesta tensió constant no només afecta la nostra ment i el nostre cos, sinó que també pot repercutir de manera directa sobre la salut de la nostra boca. Les emocions tenen un impacte real i sovint silenciós en les dents, les genives i els hàbits relacionats amb la higiene dental.

Un dels casos més habituals és el bruxisme, que consisteix a prémer o fregar les dents de manera involuntària, especialment durant la nit. Aquest hàbit, relacionat amb l’estrès i l’ansietat, pot desgastar l’esmalt dental, provocar dolor a la mandíbula, tensió cervical o fins i tot mal de cap. Molts pacients no en són conscients fins que el dentista detecta els signes d’aquest desgast o bé comencen a notar molèsties persistents.

L’ansietat i la depressió també poden alterar el nostre comportament d’una manera més subtil però constant. Les persones que conviuen amb aquestes condicions poden experimentar falta d’energia, poca motivació i fins i tot desconnexió amb els hàbits de cura personal. A la pràctica, això pot traduir-se en un descuit de la higiene bucal: raspallats menys freqüents, oblit del fil dental, abandonament de les visites periòdiques al dentista o la sensació que “no és prioritari”. Tot plegat facilita l’aparició de càries, inflamacions de genives o malalties periodontals.

Cuidar la salut emocional també és tenir cura del somriure: la boca reflecteix com ens sentim per dins

També és freqüent que, en situacions de malestar emocional, es modifiquin els hàbits alimentaris. Hi ha qui menja compulsivament, qui perd la gana o qui recorre a aliments rics en sucre, processats o molt àcids. Aquests canvis poden tenir conseqüències directes sobre l’estat de les dents i les genives. El consum habitual de brioixeria, begudes ensucrades, cafè o alcohol pot augmentar el risc de càries i afavorir la sensibilitat dental.

Un altre aspecte important és com les emocions negatives poden influir en la salut del nostre sistema immunitari. Tant l’estrès crònic com la depressió poden debilitar les nostres defenses, fent que el cos tingui més dificultats per combatre infeccions. En l’àmbit bucodental, això es tradueix en una major predisposició a patir problemes a les genives, com la gingivitis o la periodontitis, així com una recuperació més lenta després d’intervencions o tractaments.

Per tot això, és fonamental entendre que la nostra salut bucodental no depèn només del raspall de dents. El benestar emocional juga un paper clau. Dormir bé, mantenir relacions socials positives, practicar activitat física o buscar ajuda professional quan ens sentim superats són hàbits que ens ajuden a estar millor… i també a tenir una boca més sana.

Des de les consultes dentals, cada cop més professionals adopten una mirada global del pacient. Ja no es tracta només de reparar una càries o fer una neteja, sinó de preguntar, escoltar i detectar senyals que poden tenir un origen emocional. Detectar a temps un cas de bruxisme o ajudar un pacient que ha deixat de cuidar-se per una etapa de depressió també és fer salut.

A més, és molt recomanable visitar el dentista almenys un cop l’any, encara que aparentment no hi hagi cap molèstia. Les revisions periòdiques permeten detectar problemes de forma precoç, fer les neteges professionals necessàries i rebre consells personalitzats. També és important estar atents als senyals d’alerta, com ara dolor a la mandíbula, genives inflamades, canvis en la mossegada, sensibilitat dental o mal alè persistent. Davant qualsevol dubte, la millor opció sempre és consultar un especialista.

Cuidar la nostra boca no és només una qüestió estètica. És una forma de tenir cura de nosaltres mateixos, de la nostra salut i del nostre benestar emocional. Perquè, en realitat, la boca ens parla… i sovint ho fa per explicar com ens sentim.