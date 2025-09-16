Estàs d’acord que es prohibeixi la participació d’Israel als esdeveniments culturals i esportius?

L’edició de la Vuelta a Espanya d’enguany passarà a la història per la cancel·lació de la darrera etapa, a causa de les protestes en contra d’Israel. Els atacs massius i constants contra Gaza es troben al seu clímax, després que Israel hagi intensificat els bombardejos contra la capital de la Franja, amb l’objectiu d’ocupar la zona i desplaçar-ne a tots els habitants.
Mentre molts ciutadans d’arreu del món denuncien aquest genocidi contra el poble palestí, molts governs han optat per no dir res, o continuar finançant l’armament al govern de Netanyahu. Una de les polítiques de complicitat és que no s’hagi vetat la participació d’Israel de cap esdeveniment d’àmbit internacional; sigui la Vuelta a Espanya, o Eurovisión, per la qual cosa, països com Eslovènia, Islàndia, Irlanda o Països Baixos ja han anunciat que no participaran de l’esdeveniment cultural si Israel hi està convidat, i Espanya decidirà la seva posició al llarg de la setmana.
Arran d’això, aquesta setmana et preguntem…