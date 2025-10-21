Estàs d’acord en mantenir tot l’any l’horari d’hivern?

Aquest cap de setmana haurem de tirar les agulles del rellotge enrere, ja que a les 3 h tornaran a ser les 2 h. El fet de canviar l’horari dues vegades l’any, genera molt debat. Moltes persones consideren que és negatiu per la salut en alterar el ritme circadiari, de la mateixa manera que no aporta avantatges en la reducció del consum energètic. Per altra banda, però hi ha qui defensa continuar fent el canvi d’horari per tal d’adaptar la quantitat d’exposició solar diària als horaris socialment establerts.
El Govern Espanyol portarà aquesta setmana a la Unió Europea la proposta d’abolir el canvi horari, i que ens quedem amb l’horari d’hivern durant tot l’any.
És per això que aquesta setmana et preguntem…