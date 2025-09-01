Estafes informàtiques i furts, els delictes més habituals a Igualada durant aquest 2025

El Ministeri de l’Interior ha publicat les dades de criminalitat a Igualada durant la primera meitat de l’any. Les dades indiquen un descens del 9,1% del total d’infraccions penals respecte el 2024. Pel que fa a la criminalitat convencional, la reducció ha estat del 6%, mentre que, en el cas de la cibercriminalitat, ha estat del 4,4%. De 947 delictes coneguts entre gener i juny del 2024 s’ha passat a 861 durant el 2025.
Furts i estafes informàtiques, els delictes més habituals
Els delictes més habituals a la Igualada segueixen sent les estafes informàtiques i els furts. Ambdós delictes han baixat respecte el mateix període de l’any anterior, però segueixen al capdavant de la llista. En total, aquesta primera meitat de 2025 es van conèixer 193 furts i 183 estafes informàtiques a la capital de l’Anoia.
Pugen els delictes contra la llibertat sexual
Si bé en gairebé tots els tipus delictius s’han produït descensos, en el cas dels delictes contra la llibertat sexual s’ha produït un augment considerable. Les agressions sexuals més greus s’han mantingut igual que l’any 2024, amb 2 casos coneguts, però la resta de delictes contra la llibertat sexual han augmentat de 6 a 12, doblant-se respecte el mateix període de l’any passat.
Val a dir que, a dia d’avui, encara hi ha víctimes que no denuncien aquestes situacions per motius diversos, des de la por – en moltes ocasions, les agressions es produeixen en cercles íntims que poden desanimar a la víctima a l’hora de denunciar els fets – a la falta de confiança en el sistema judicial.
Els robatoris de vehicles també s’incrementen
Un altre dels delictes que pugen són els robatoris de vehicles, que han passat de 17 l’any 2024 a 19 aquest 2025.