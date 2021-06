Esquerra replica a Patrícia Illa i en demana la seva dimissió

Segueixen els retrets entre Junts per Igualada i Esquerra. Els republicans van emetre aquest dimarts un comunicat criticant que el govern municipal encapçalat per Marc Castells no va destinar 23.157€ que estaven previstos per les beques menjador municipals de l’ajuntament d’Igualada. Aquests diners, expliquen des d’ERC, estaven previstos per ajudar a les famílies i als seus fills i filles per garantir-los un àpat a l’escola, però finalment el govern municipal no va esgotar la partida pressupostària deixant 23.157€ sense atorgar.

Una acusació a la qual, la regidora d’ensenyament del govern igualadí, Patrícia Illa ha contestat aquest dimecres al migdia, explicant que “sempre es pressuposten quantitats més elevades de les que es preveuen que seran necessàries per tal que ningú es quedi sense una beca si la necessita”. A més, Illa ha atacat amb duresa als republicans, acusant-los de “treballar més pel partit que per la ciutat”, i criticant que la conselleria d’Ensenyament, responsabilitat d’Esquerra, ha denegat “més de 80 beques de les que gestiona el Consell Comarcal amb els diners de la Generalitat”.

Després d’aquestes declaracions, Esquerra demana ara la dimissió de la regidora Patrícia Illa, ja que la formació esperava una “rectificació” i que amb aquests diners es complementessin les ajudes de beca menjador que són de 3’08€. Els republicans també denuncien que “l’ajuntament d’Igualada va denegar 50 beques menjador, al voltant del 40% de totes les sol·licituds rebudes han estat rebutjades”. Per Esquerra, l’actitud e la regidora d’ensenyament és “irresponsable i de mala gestió”. Els republicans demanen que “torni a haver-hi una regidora d’ensenyament que respongui i resolgui les necessitats educatives de la ciutat”.

Des d’ERC apunten que “en lloc de rectificar, el govern no només no ha augmentat l’ajut sinó que ha parlat de les beques que atorga la Generalitat a través del Consell Comarcal, unes beques que no tenen res a veure amb les pròpies de l’ajuntament d’Igualada. La Sra. Illa barreja naps amb cols, bé per desconeixement o bé per mala fe i intenten distreure i enganyar a la gent però no parlen d’allò del que sí que tenen responsabilitat directa: les seves beques menjador”. També recorden que “les beques menjador de la Generalitat han ajudat a 916 famílies, gairebé un 100% més del que ho fan les beques menjador de l’ajuntament, amb uns imports molt inferiors i a sobre fent-les incompatibles entre elles per part de l’ajuntament”. Tot plegat, comenten, “un despropòsit, una gestió irresponsable de la Sra. Illa i del govern municipal”.

Els republicans també asseguren que van fer una proposta concreta de modificació de les bases de beques menjador ja que les actuals fan que siguin incompatibles les beques menjador de l’ajuntament amb les del consell comarcal, però que “el govern no ha volgut negociar ni pactar”.

Finalment, segons ERC, “el govern ho fa per poder dir que donen beques menjador però en realitat demanen a les famílies que no demanin les beques menjador de l’ajuntament perquè l’import a rebre és menor que les del Consell Comarcal”.