Espectacular rescat d’una escaladora ferida en un braç a Montserrat

Efectius del GRAE dels bombers han rescatat aquest dimarts a la tarda, una escaladora que s’havia colpejat el braç després d’una caiguda a l’agulla de la Talaia Gran, en ple massís de Montserrat.
Després de baixar de l’helicòpter i tenir localitzada l’escaladora – a la base de la Via Cervera-Raul -, els bombers han immobilitzat la persona per poder-la traslladar fins a la base d’helicòpters del GRAE de Collbató, on ha pogut ser atesa per tot l’equip del SEM.
En total s’ha activat un equip GRAE amb bombers i un metge, amb suport terrestre del SEM.