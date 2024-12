Espectacular remuntada de l’IHC a l’anada dels vuitens de la WSE Cup

Resultats del Partit

Igualada Rigat HC vs Parlem Calafell OK Lliga Masculina Igualada Rigat HC 3 – 1 Parlem Calafell

L’Igualada Rigat va començar la seva aventura europea 2024/25 amb una bona victòria al Pavelló de Les Comes davant el Parlem Calafell. Els arlequinats van superar el conjunt de Guillem Cabestany al primer partit de la World Skate Europe Cup per 3-1 i deixen una renda de dos gols pel partit de tornada, que es disputarà el proper dissabte 14 de desembre. Els homes de Marc Muntané van aconseguir vèncer el primer partit de la sèrie de tres, combinant OkLiga i WSE Cup, que disputaran amb el Parlem Calafell en tres setmanes consecutives, i agafen confiança de cara a la recta final d’any.

El partit va mostrar des d’un inici el respecte entre un i altre equip, que van mostrar la seva faceta més tàctica i van evitar cometre errors en defensa i provocar accions clares de gol. De fet, la tònica de la primera meitat va ser aquesta: atacs molt mesurats, defenses molt intenses i poques ocasions de perill a les porteries.

La segona meitat, però, va agafar un to diferent: els equips ja s’havien estudiat suficient i les ocasions van començar a caure des dels primers compassos de la repesa. De fet qui va sortir amb més intensitat i ambició de cara a porteria va ser el conjunt igualadí, que no va ser capaç de veure porteria. Qui sí ho va fer va ser el Parlem Calafell, que en una jugada al minut vuit de joc va trobar un xut de Sergi Folguera des de dins de l’àrea que, amb un pèl de fortuna, va aconseguir enviar la bola al fons de la porteria.

Tot i que el quadre arlequinat seguia amb el bon joc, no era capaç de trobar el gol de l’empat i el partit semblava que cada cop es complicava més, especialment quan pocs minuts després es va posar amb nou faltes d’equip. No va ser fins al minut 40 de partit que es va executar aquesta falta directa a favor de Parlem Calafell, la qual va executar Folguera però es va trobar amb un fantàstic Guillem Torrents que va intuir l’acció del jugador lleidatà i va negar-li el gol.

Aquesta acció va suposar un punt d’inflexió al matx, ja que pocs instants després de la falta directa, Guillem Llorens va robar una bola que va permetre Joan Ruano sortir a la contra en solitari i perforar la porteria de Gerard Camps amb una canonada inapel·lable, directa a l’escaire dreta de la porteria del Calafell.

Les forces es van igualar, tant al marcador com a la pista, i es va tornar a veure un tram final de partit disputat i tàctic. A falta de sis minuts, i després d’un temps mort, Marc Muntané va donar entrada a pista a Marc Rouzé, que a la primera bola que va tocar va etzibar un xut de pala fortíssim que no va poder aturar Gerard Camps, capgirant l’electrònic i donant avantatge al conjunt igualadí per 2-1. Els arlequinats van tenir l’opció de sentenciar el partit des de punt de la falta directa però Joel Roma, que debutava en competició europea (i no va fer mal partit), no va poder superar Camps.

El partit es va endinsar al darrer minut i la darrera possessió era arlequinada. Els igualadins van guardar la bola fins que a falta de quatre segons, Marc Rouzé va arrencar per banda dreta i es va endinsar a l’àrea per penjar una bola que va acabar al fons de la porteria. 3-1 i eliminatòria ben encarada pels arlequinats, tot i que hauran de resistir el partit de tornada al Pavelló Joan Ortoll de Calafell d’aquí a menys de dues setmanes.

Abans, però, es tornaran a veure les cares amb el conjunt del Baix Penedès al mateix escenari que aquest passat dissabte: el Pavelló de Les Comes enfrontarà novament a Igualada Rigat amb el Parlem Calafell aquest proper diumenge a les 16:10h a la desena jornada de l’OkLiga 2024/25.