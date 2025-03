Especial 8M: Art i Resistència amb Veus de Dona

L’art sempre ha estat un reflex del món que habitem: les seves llums, les seves ombres i, sobretot, les seves lluites. En aquest suplement, donem veu a vuit dones artistes que, a través de la seva obra, desafien normes establertes, combaten silencis i alcen veus contra discriminacions, injustícies i també contra el patriarcat que encara impregna el món de l’art.

Aquestes creadores, provinents de disciplines tan diverses com la pintura, l’escultura o l’art digital, comparteixen amb nosaltres els obstacles que han trobat en el seu camí: invisibilització, prejudicis, discriminació i l’eterna batalla per ocupar espais tradicionalment dominats per homes. Però també ens expliquen com han convertit l’art en una eina poderosa per transformar aquestes adversitats en missatges de reivindicació i transformació.

A través de les seves paraules, descobrirem històries de resistència que es combinen amb un compromís profund per canviar el panorama cultural, creant espais on les dones no només són visibles, sinó que són essencials. Aquest suplement no només és un homenatge al seu talent i obra, sinó també un espai per reflexionar sobre el camí que queda per recórrer en la lluita per una igualtat real dins del món artístic.

Cada entrevista és un testimoni viu d’un món en transformació, on l’art esdevé una trinxera i, alhora, una finestra oberta a un futur més inclusiu i igualitari. Convidem el lector a endinsar-se en aquestes veus, a escoltar-les i a fer seva la reivindicació d’un món de l’art on tothom, sense distincions, pugui crear, somiar i inspirar.

En aquest mateix suplement també podeu consultar l’agenda d’actes, amb activitats molt diverses i per a tots els públics que ens ajudaran a visibilitzar, reflexionar, qüestionar, aprendre i transformar. Us convidem a sumar-vos a les iniciatives, i especialment a la Matinal Artística del 8M a Igualada, on llegirem el Manifest del 8M i on tretze artistes igualadines pintaran un mural col·lectiu.

La commemoració del 8M ens torna a brindar una oportunitat per reafirmar el compromís col·lectiu amb la lluita per l’equitat, la justícia de gènere i els drets de les dones i nenes. Cada dia és 8 de març. Per unes societats més lliures.