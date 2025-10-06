Espai Embellir: el teu estudi especialitzat en arquitectura i interiorisme a Igualada

Espai Embellir és un estudi de creació d’una de les disciplines artístiques i científiques com és l’arquitectura, i a la vegada, un estudi on també es desenvolupen projectes d’interiorisme i disseny.
És un espai reformat, situat a c/Santa Joaquima de Vedruna, 6 d’Igualada, on també podeu trobar una petita zona de showroom amb materials d’acabats per poder estudiar les combinacions de cada projecte.
Som dos arquitectes, Ariadna Balcells Sánchez i Arnau Cuadras Sánchez.
Ariadna Balcells, arquitecta i interiorista – neix el 1991 a Barcelona – Graduada en arquitectura superior per l’ETSAB, i col·legiada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, actualment està realitzant el postgrau d’‘Arquitectura i Urbanisme a l’Administració pública. Nous reptes’ per l’escola Sert. Amb experiència en el sector de l’arquitectura i l’interiorisme des de 2016.
Ha treballat en diferents estudis d’arquitectura i interiorisme de Barcelona d’interès internacional, on ha pogut conèixer i desenvolupar diferents coneixements i formes de treball.
El 2020 va decidir iniciar aquest projecte amb molta passió i dedicació.
També treballa a mitja jornada a l’Administració pública en el departament de redacció de projectes d’obra pública.
‘’Vaig escollir l’arquitectura perquè, des de petita, m’ha apassionat imaginar i crear nous escenaris de vida, espais on tot tingués sentit i convidés a ser viscut, també he sentit sempre una inclinació natural cap a les proporcions harmòniques i el perfeccionisme, amb els anys he entès que l’arquitectura no és només forma i funció, sinó que també és emoció i pas del temps, per això busco crear entorns que connectin amb cada client amb els cinc sentits de l’ànima’’.
Arnau Cuadras, arquitecte i interiorista – neix el 2001 a Igualada. Graduat en arquitectura superior per l’ETSAB amb màster habilitant a l’ETSAV, i col·legiat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Amb experiència en el sector de l’arquitectura i interiorisme des de 2021.
‘’Des de petit m’han apassionat les maquetes i les manualitats, i d’aquí va néixer la meva vocació per l’arquitectura. El dibuix tècnic i la creativitat em van obrir un camí on puc unir precisió i imaginació per dissenyar espais que millorin la vida de les persones. Per a mi, l’arquitectura és més que projectar edificis: és entendre la relació entre l’entorn i qui l’habita, trobar l’equilibri entre funcionalitat i emoció.
Espai Embellir ha estat clau en aquest recorregut. Hi vaig començar fa dos anys amb unes pràctiques i s’ha convertit en un lloc d’aprenentatge i creixement, on m’he sentit com a casa i he trobat la motivació per seguir avançant en aquest món’’.
Espai Embellir ofereix una àmplia gamma de serveis d’arquitectura i interiorisme adaptats a les teves necessitats. Des de la planificació i el disseny inicial fins a la gestió del projecte, et guiem en tot el procés per assegurar-nos que el resultat final compleix amb les teves expectatives.