10 d'octubre de 2025

L’esfondrament d’un fals sostre en una casa de Piera deixa un ferit menys greu

Una persona ha resultat ferida menys greu aquest matí en un habitatge del nucli de Can Claramunt, a Piera, després d’esfondrar-se un fals sostre de l’habitatge on estava treballant fent tasques de manteniment en el servei de telefonia.

Els bombers han pogut rescatar al ferit per evacuar-lo a l’exterior de la casa, on ha estat atès pel SEM. S’han activat dues ambulàncies i un helicòpter, però finalment s’ha traslladat a l’home en ambulància fins a l’Hospital Universitari d’Igualada.

Tot i que, segons expliquen els bombers, l’afectació en l’edifici no seria estructural, la situació de la casa està pendent de valoració per part dels tècnics municipals.

