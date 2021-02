Escollit el nou Secretariat de l’Intersindical de l’Anoia

El passat dissabte 20 va tenir lloc l’Assemblea extraordinària d’afiliats i afiliades de la Unió Territorial Anoia de la Intersindical d’on va sortir escollit el un nou Secretariat format per:

• Jordi Pons Coordinador.

• David Mancheño, Secretaria Territorial.

• Martí Claret Secretaria d’incidència juvenil.

• Anna Castro, Secretaria d’Igualtat.

• Berta Soler, Secretaria logística.

• Arnau Rodrigo, secretaria d’Indústria.



Des del sindicat independentista expliquen que “els darrers anys hem augmentat la nostra presència a la comarcal tant a nivell d’afiliació com de representants en diferents sectors com industria, educació, Ens locals o Serveis. Aquest nou Secretariat, es planteja com a objectius principals durant el seu mandat, la necessitat de consolidar estructuralment la Unió Territorial de l’Anoia, fer-la representativa a nivell territorial i sectorial, visibilitzant-la i impulsant el seu creixement al territori”.

Per a dur a terme aquesta tasca es treballaran amb l’afiliació dels municipis de l’Anoia per a crear xarxes sectorials i enllaços així com en un espai físic d’atenció sindical a la comarca. És continuarà treballant en noves campanyes d’afiliació que son la base del nostre sindicat. “També treballarem en actes consolidats al calendari com el 8 de març, l’1 de maig, l’11 de setembre i tirant endavant les campanyes nacionals i/o territorials en la de defensa dels interessos dels treballador/es, marcant el nostre caràcter de sindicat republicà, de defensa de la justícia social i feminista”, expliquen.

Així mateix, “impulsarem l’acció juvenil que defensi els interessos dels joves. Pensem que els joves continuen sent els grans exclosos a nivell social i es reflecteix amb poca representativitat que tenen en diferents òrgans de direcció i que tenen els seus drets i el seu propi discurs vers les seves problemàtiques concretes”.

Altres dels eixos són impulsar l’encaix de la UT Anoia a la UT Garraf/Penedès per constituir una futura Unió territorial Vegueria Penedès.