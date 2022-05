Escolars de l’Anoia aprenen l’origen i les virtuts del compost

El Consell Comarcal de l’Anoia porta a terme en diferents centres escolars de l’Anoia, durant el mes de maig, tallers educatius amb motiu de la Setmana Internacional del Compost, la #ICAW2022. El passat 4 de maig es van fer els primers tallers amb l’alumnat de les escoles Maria Borés de la Pobla de Claramunt i Serra de Coll-Bas de Carme.

En aquest taller, una educadora explica quin és l’origen del compost orgànic o adob, que prové de la matèria orgànica que se separa a casa o a les pròpies aules, com ara restes de verdura, fruita, pinyols o closques i, a través de la seva descomposició, s’aprofiten aquestes restes per adobar l’hort o el jardí.

El mateix procés de compostatge també es realitza a gran escala amb la matèria orgànica que se separa a les llars de la comarca i que, gràcies a la recollida porta a porta en bona part dels municipis, es transporta a la planta de compostatge de Jorba, on s’obté un adob de gran qualitat gràcies al fet que el nivell de residus impropis és molt baix. Aquest compost és utilitzat posteriorment per la pagesia i jardineria.

El vicepresident 2n del Consell Comarcal i responsable de l’àrea de Sostenibilitat i Territori, Santi Broch, afirma que “cal que els nostres infants i joves prenguin consciència de la importància de fer una gestió responsable dels residus, quelcom beneficiós no només per al planeta sinó també per les activitats tradicionals del nostre territori; per això, des del Consell Comarcal promovem accions com aquests tallers, que resulten de gran utilitat”.

En total es visitaran onze escoles, al llarg de tot aquest mes, als municipis de Jorba, El Bruc, Vilanova del Camí, Piera, Vallbona d’Anoia, Igualada i Cabrera d’Anoia.