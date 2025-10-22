L’Escolania de Montserrat serà protagonista d’un tema al nou disc de Rosalía

L’Escolania de Montserrat formarà part de les col·laboracions que apareixeran en el nou disc de la cantant Rosalía, que porta per títol Lux i s’estrenarà el pròxim 7 de novembre. L’àlbum es va gravar amb l’Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason, i està dividit en quatre moviments.
El quart treball de l’artista catalana compta amb un total de 18 cançons amb títols com ‘Mio cristo’, ‘Reliquia’, ‘Berghain’, ‘De madrugá’, ‘Jeanne’, ‘La yugular’, ‘Memória’ o ‘Magnolias’. Entre els temes que explora el disc, hi ha la mística femenina, la transformació, la transcendència i també la intimitat.
Durant les darreres setmanes la cantant ja havia anat deixant pistes de la sortida del nou treball, canviant la icona de les seves xarxes socials, publicant la partitura d’una cançó que porta per títol ‘Berghain’ o mostrant un vídeo amb una orquestra tocant davant seu. ‘Lux’ serà el quart àlbum de l’artista catalana després de ‘Motomami’ (2022), ‘El Mal Querer’ (2018) i ‘Los Ángeles’ (2017).