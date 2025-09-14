L’Escola Conservatori de Música Mestre Joan Just rep una Beca SuperArte 2025 de la Fundació SIFU

La Fundació SIFU, entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure la inclusió i la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, ha anunciat que l’Escola Conservatori Mestre Joan Just i Bertran és una de les entitats de les Beques SuperArte 2025, un programa que impulsa els estudis artístics entre artistes professionals i amateurs amb diversitat funcional.
En la seva sisena edició, un total de 22 artistes i 6 entitats procedents de tot l’estat han estat seleccionats per continuar la seva formació en música o dansa. Les beques els permetran accedir a estudis elementals, professionals o superiors; adquirir instruments adaptats o tecnologia inclusiva; participar en residències artístiques, rebre mentoratge especialitzat i avançar en el seu camí cap a la professionalització artística.
Juntament amb l’Escola també han estat premiades: The Smart Shallows (Barcelona, música), Neuro Band (Madrid/Gran Canària, música), Alteraciones Danza-Teatro (Madrid, dansa), Igualarte (Vigo-Pontevedra, música, dansa, teatre, acrobàcia, joieria i disseny) i ASSIDO (Múrcia, dansa). Amb aquesta línia de suport, la Fundació SIFU reforça l’impacte social i cultural d’agrupacions compromeses amb la inclusió a través de l’art.
La regidora d’Ensenyaments Artístics de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, ha valorat molt positivament aquesta beca i ha destacat que “és un reconeixement a la bona feina que es fa al centre, i especialment a la implicació i perfeccionament del programa per formar alumnes amb diversitat funcional. Aquest premi ens encoratja a continuar treballant per una educació artística inclusiva i de qualitat”.
El Programa SuperArte de la Fundació SIFU s’ha consolidat com una referència estatal en el desenvolupament del talent artístic inclusiu. El projecte té com a objectiu establir un itinerari personalitzat que acompanya cada artista des de la formació i orientació fins a la professionalització i la visibilitat pública.