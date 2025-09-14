Un article de
Redacció

14 de setembre de 2025

L’Escola Conservatori de Música Mestre Joan Just rep una Beca SuperArte 2025 de la Fundació SIFU

La beca permetrà seguir impulsant els estudis artístics entre artistes professionals i amateurs amb diversitat funcional

La Fundació SIFU, entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure la inclusió i la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, ha anunciat que l’Escola Conservatori Mestre Joan Just i Bertran és una de les entitats de les Beques SuperArte 2025, un programa que impulsa els estudis artístics entre artistes professionals i amateurs amb diversitat funcional.

En la seva sisena edició, un total de 22 artistes i 6 entitats procedents de tot l’estat han estat seleccionats per continuar la seva formació en música o dansa. Les beques els permetran accedir a estudis elementals, professionals o superiors; adquirir instruments adaptats o tecnologia inclusiva; participar en residències artístiques, rebre mentoratge especialitzat i avançar en el seu camí cap a la professionalització artística.

Juntament amb l’Escola també han estat premiades: The Smart Shallows (Barcelona, música), Neuro Band (Madrid/Gran Canària, música), Alteraciones Danza-Teatro (Madrid, dansa), Igualarte (Vigo-Pontevedra, música, dansa, teatre, acrobàcia, joieria i disseny) i ASSIDO (Múrcia, dansa). Amb aquesta línia de suport, la Fundació SIFU reforça l’impacte social i cultural d’agrupacions compromeses amb la inclusió a través de l’art.

La regidora d’Ensenyaments Artístics de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, ha valorat molt positivament aquesta beca i ha destacat que “és un reconeixement a la bona feina que es fa al centre, i especialment a la implicació i perfeccionament del programa per formar alumnes amb diversitat funcional. Aquest premi ens encoratja a continuar treballant per una educació artística inclusiva i de qualitat”.

El Programa SuperArte de la Fundació SIFU s’ha consolidat com una referència estatal en el desenvolupament del talent artístic inclusiu. El projecte té com a objectiu establir un itinerari personalitzat que acompanya cada artista des de la formació i orientació fins a la professionalització i la visibilitat pública.

