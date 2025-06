L’Escola Anoia guanya el Premi RetoTech de Catalunya i participarà a la final estatal

El recinte del campus d’INEFC de Barcelona ha acollit la cinquena edició del festival RetoTech a Catalunya, un esdeveniment impulsat per Fundació Endesa amb l’objectiu de fomentar les vocacions STEM entre els joves a través del disseny i desenvolupament de projectes tecnològics que responguin a necessitats reals del seu entorn escolar. Enguany, a més, el programa RetoTech celebra el seu 10è aniversari a nivell estatal.

L’Escola Anoia d’Igualada ha guanyat el guardó d’Educació Secundària per la seva iniciativa “Ajudem la Greta”, que proposa diferents tecnologies aplicades a casa per fer més fàcil la vida d’una adolescent amb TDAH -ex. sistema de dosificació de la medicació, sabatilles amb tecnologia led automàtica per caminar a les fosques, detector d’obstacles, llum led automàtic, comptador de passos…-. Pots veure el vídeo aquí.

El premi per les escoles de primària se l’ha emportat el col·legi La Mercè, de Martorell, pel seu projecte “Les teves mans poden salvar vides”, que consisteix en la creació d’un maniquí interactiu fet amb materials reciclats que calcula quan es fa bé una Reanimació Cardiopulmonar (RCP) per assistir a qui l’està realitzant. Pots veure el vídeo aquí.

RetoTech és una iniciativa impulsada per la Fundació Endesa i desenvolupada en col·laboració amb Bq Educación amb la finalitat de fomentar projectes educatius que transformen i innoven en l’educació dels més joves mitjançant l’emprenedoria tecnològica. Per aconseguir-ho, RetoTech anima els centres educatius a dissenyar propostes innovadores que ofereixin solucions tecnològiques reals capaces de resoldre necessitats del seu entorn escolar i, per ajudar-los, els dota d’impressores 3D i kits de robòtica.

Aquesta edició 2025 ha reunit més de 2.000 alumnes i professors de 46 centres escolars catalans. En total, en aquesta X edició de RetoTech han participat més d’11.000 alumnes i 900 docents de 255 centres escolars d’Espanya i Portugal, i es consolida com un dels referents en innovació educativa.

Durant l’esdeveniment, celebrat aquest dimarts, els projectes guanyadors han recollit els premis en reconeixement de la seva tasca de la mà d’Enric Brazis, director territorial d’Endesa a Catalunya, Manel Merino, cap del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum del Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya i Antonio Mera, responsable d’Educació i Coneixement de Fundació Endesa.

Enric Brazis, director territorial d’Endesa a Catalunya, ha animat als estudiants a mantenir la il·lusió i treballar amb creativitat per donar resposta als reptes que se’ns presenten com a societat. En paraules de Manel Merino, representant de la Generalitat, ha agraït la participació i la implicació dels alumnes i dels docents per promoure els estudis STEM.

Camí a la Final de finals, a Madrid

Els centres premiats al Festival de RetoTech de Catalunya, participaran a la Gran Final que tindrà lloc el proper 18 de juny a Madrid, al costat dels guanyadors dels territoris de Madrid, Extremadura, Canàries, Aragó, Andalusia i Balears, on presentaran els seus projectes i podran optar a tres premis de caràcter estatal.

Els projectes s’exposaran davant un jurat expert durant una jornada que reunirà el millor talent educatiu i tecnològic. Les escoles que rebin aquests premis nacionals, tant a Espanya com a Portugal -on s’entregaran tres distincions més- també seran premiades amb una llicència per accedir a itineraris digitals Bitbloq.

X Edició de RetoTech

Enguany participen en aquest gran repte tecnològic un total de 255 centres educatius de tot Espanya, repartits entre Madrid, Extremadura, Andalusia, Aragó, Catalunya, Balears i Canàries, a més de 30 centres educatius de Lisboa, on se celebra per segon any consecutiu.

RetoTech es desenvolupa al llarg del curs escolar en tres etapes. A la primera, els col·legis participants reben kits amb material tecnològic i els professors accedeixen a formació semipresencial enfocada en els tres blocs del programa: robòtica, programació d’aplicacions mòbils i disseny i impressió 3D. Això els permet començar a desenvolupar els seus projectes. La segona etapa se centra en el treball a l’aula, on els alumnes aborden els reptes plantejats i el projecte comença a prendre forma. Finalment, a la tercera fase, els equips perfeccionen el seu projecte final i el presenten al festival presencial. Des del llançament d’aquesta iniciativa el 2016, més de 50.000 alumnes i 1.200 centres han millorat els seus coneixements tecnològics i STEM.