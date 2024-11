L’Escape Room solidari al 4D Health esgota les places per divendres i dissabte

El Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari d’Igualada i l’àrea de Docència i Formació del Consorci Sanitari de l’Anoia, amb el suport del 4D Health, organitzen un “escape room” solidari per recaptar fons per a La Marató de 3cat, enguany dedicada les malalties respiratòries. L’activitat es durà a terme al 4D Health Center el divendres 22 de novembre de 17 a 20 h i el dissabte 23 de novembre de 9 a 20 h, i convida els participants a posar-se en la pell del Servei de Pneumologia de l’Hospital, que haurà d’unir forces per combatre un virus respiratori que posa en risc la salut dels pacients.

Els grups participants, formats per entre 4 i 6 persones (menors de 16 anys acompanyats per un adult), disposaran de 30 minuts per resoldre diversos desafiaments i “donar l’alta mèdica” als pacients ficticis. A través de les proves, podran aprendre conceptes sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties respiratòries, tot gaudint de l’experiència divertida i educativa.

L’entrada tindrà un preu de 5 euros per persona. Qui vulgui fer un donatiu ho pot fer a través de la web del CSA (donatiu de 10 euros a través del formulari d’inscripció) o bé en efectiu a la guardiola que trobaran a la recepció de l’escape room. Tots els fons recaptats es destinaran íntegrament a La Marató de 3cat.

La 33a edició de La Marató de 3cat, que se celebrarà el diumenge 15 de desembre, posarà el focus en les malalties respiratòries, que afecten el sistema respiratori (pulmons, vies aèries i teixits associats). L’impacte d’aquestes malalties creix entre la població a causa de factors ambientals, com la contaminació, i per l’increment de l’esperança de vida.

Segons la comunitat científica, la pol·lució, el consum de tabac i altres agents infecciosos són factors que contribueixen a l’aparició d’aquestes patologies, juntament amb components genètics i immunològics. A Catalunya, les malalties respiratòries afecten dos milions de persones i són la tercera causa de mortalitat, amb 10.000 defuncions el 2022.