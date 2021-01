Les nevades d’aquest passat cap de setmana han deixat algunes carreteres amb males condicions per a circular-hi, especialment al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. Això ha fet que en el primer dia d’escola després de les vacances nadalenques, algunes rutes de transport escolar s’hagin anul·lat. A l’Anoia, però, la nevada no ha estat tant intensa com al sud del país i el transport escolar està habilitat a totes les poblacions a excepció de Pujalt i Molsosa, on ha quedat suspès.

