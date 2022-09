Es renovarà la xarxa de les Pinedes de l’Armengol a La Torre de Claramunt

L’Ajuntament de La Torre de Claramunt ha anunciat la renovació de la xarxa al barri de les Pinedes de l’Armengol. El projecte ja ha estat elaborat per Aigua de Rigat, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals al municipi, amb l’objectiu de millorar el rendiment de la xarxa i minimitzar-hi les incidències.

La primera fase del projecte contempla l’actuació en la xarxa del carrer de La Font d’Armengol, una de les zones prioritàries per executar la renovació. Durant el mes de setembre, s’iniciarà el procés de contractació pública per part de l’Ajuntament, per licitar les obres d’aquest carrer, que tindran un termini d’execució de deu setmanes. Es durà a terme la connexió amb una nova canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre i una pressió nominal de 16 bars, i s’instal·laran nous elements de sectorització i vàlvules.

Aquesta obra forma part d’un projecte més ambiciós que contempla, a més del carrer de La Font d’Armengol, els carrers Lluís Companys, Francesc Macià, C54, Empordà i Països Catalans, fet que comportarà l’obertura de 5.098 metres de rases. Amb aquesta renovació de les canonades que s’executarà en diverses fases, s’optimitzarà el funcionament de la xarxa de distribució i es reduiran les avaries ocasionades darrerament.

L’actuació consistirà en la renovació de la xarxa existent i la connexió amb les noves canalitzacions. S’executarà una nova canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre i una pressió nominal de 16 bars a gairebé la totalitat dels carrers definits a l’actuació, excepte en un tram del carrer dels Països Catalans, on la nova canonada serà de polietilè de 125 mm de diàmetre i amb una pressió nominal de 16 bars. Així mateix, s’incorporaran una sèrie d’elements hidràulics a la xarxa per tal de millorar-ne el manteniment i la seguretat. També, s’instal·laran nous punts de descàrrega per a la neteja de la xarxa, vàlvules de pas per a la correcta sectorització i vàlvules reductores de pressió amb un comptador de control sobre la canonada, filtres i un sistema de telemesura.

D’aquesta manera, no només es canvien les canonades, sinó que la renovació contempla una aposta per la digitalització del sistema i la capacitat de sectoritzar els trams davant d’una afectació, fet que permetrà detectar més ràpidament el punt on s’ha ocasionat una incidència i es reduiran el número d’afectats.

L’alcalde Jaume Riba ha destacat la necessitat de dur a terme aquestes obres: “És un projecte de renovació de la xarxa a les Pinedes de l’Armengol, que representarà una gran millora en el servei d’aigua, amb un augment de l’optimització de la xarxa, la reducció de les incidències i la digitalització de la gestió de l’aigua”.

Davant l’actuació en diversos carrers, el projecte contempla l’execució en quatre trams diferents. Al tram del carrer de l’Empordà, es realitzarà la connexió de la nova canalització amb la xarxa de distribució existent a l’alçada de l’encreuament del c/ Creus amb el c/ Empordà amb les canonades de polietilè de 63 mm.

Seguidament, al tram del carrer dels Països Catalans, es durà a terme la connexió de la nova canalització amb la xarxa de distribució existent a l’inici d’aquest carrer amb canonades de polietilè de 63 mm, per tal de connectar aquesta xarxa existent amb diferents punts d’encreuament amb el nou traçat que s’instal·larà. A l’alçada de l’encreuament amb el c/ Font d’Armengol, es farà la connexió de la nova canonada de distribució de polietilè de 110 mm amb la nova canonada de distribució de polietilè de 125 mm.

Finalment, al tram Lluís Companys, es farà la connexió de la nova canalització amb la xarxa de distribució existent a l’alçada del c/ Francesc Macià, núm. 359 amb la canonada de 63 mm.

Font del Camaró

Per altra banda, respecte les incidències que afecten el nucli urbà Font del Camaró, a la Torre de Claramunt, Aigua de Rigat està treballant per elaborar un pla d’inversions a la zona i, conjuntament amb l’Ajuntament, planificar les actuacions prioritàries de renovació de la xarxa.