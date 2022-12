Es renova el Consell d’Infants de Calaf

El Consell d’Infants és un òrgan de participació ciutadana, de caràcter consultiu, format per nens i nenes de 10 a 12 anys que estudien 5è i 6è de primària a l’Escola Alta Segarra. El dimarts 20 de desembre a les 18h es va celebrar l’acte de constitució del Consell Municipal d’Infants del nou curs 2022-2023.

Mercè Biosca, regidora de Participació Ciutadana, va obrir l’acte posant en valor la funció del Consell d’infants, ja que aporta als responsables polítics del municipi la visió que tenen els infants sobre la ciutat i la realitat que els envolta, perquè la seva opinió és tingui en compte a l’hora de prendre decisions que els afecten com a ciutadans.

Les dues membres sortints d’aquest any, alumnes ja de l’Institut Alexandre de Riquer, van ser Judit Oliva Martínez i Núria Vilaseca Sarri. En el seu discurs de comiat, la Judit va explicar que marxen del Consell d’Infants deixant la seva petita petjada i que han gaudit molt i s’emporten un munt de records i experiències.

Per part de l’Escola Alta Segarra, Àlex Barbero Pavón, Fèlix Pastor Valls i Sira Guix Casellas, són els nous membres entrants que s’uneixen als membres restants: Estel Gamboa Ballester, Biel Alonso Martin, Jana Segarra Almonacid i Jordi Bacardit Grau. “Tenim moltes ganes de millorar el poble. Sabem que és una gran responsabilitat, però tenim moltes ganes de començar a treballar. Ens agrada escoltar la gent i no ens fa vergonya parlar en públic”, van ser algunes de les paraules que van pronunciar als seus discursos el Fèlix i la Sira.

Marc Galceran, Cap d’Estudis de l’Escola Alta Segarra, va explicar que enguany s’havien rebut 23 candidatures per ser conseller/a. “Ells tres són la punta d’un iceberg, però hi ha una gran base a sota”, va assenyalar. En aquest sentit, també va destacar les ganes i il·lusió que han mostrat tots els alumnes i va demanar a l’Ajuntament que “aprofiti les ganes de treballar que tenen, ja que són alumnes amb les idees molt clares, implicació i discurs per participar en construir un poble millor”.