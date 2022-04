Es presenten les bases dels Premis Ciutat d’Igualada, amb canvis al concurs de fotografia

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat aquest dimecres les bases de la 27a edició dels Premis Ciutat d’Igualada. Una convocatòria que agrupa els 9 premis existents i que promou la creació artística, cultural i social, en un sentit ampli, així com reconèixer els principals creadors, tant en l’àmbit local, com nacional i internacional. El termini general de presentació de les obres dels Premis Ciutat d’Igualada finalitza el dia 18 de setembre de 2022. Cal tenir en compte que la data de lliurament de projectes de recerca del premi Jaume Caresmar, de caràcter biennal, acaba el 17 de setembre de 2023 i que el premi de Recerca Dr. Joan Mercader, que també és biennal, el termini de recepció de projectes de recerca finalitza aquest any. El veredicte i el lliurament dels premis es durà a terme el diumenge dia 20 de novembre de 2022 al Teatre Municipal l’Ateneu.

Pel que fa a les novetats, la més notable és el canvi de format del premi de fotografia Procopi Llucià, que passa a ser totalment digital i de caràcter marcadament internacional, reconegut per la FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographque) i la PSA (Photographic Society of America), amb 4 seccions: 1)Monocrom (lliure) 2) Color ( lliure) 3)Vins i escumosos 4)Emocions i relacions humanes. La presentació ha de ser de com a mínim de 4 fotografies per autor i secció. Es pot escollir participar en qualsevol secció o en totes. Qui sumi més puntuació d’entre totes les fotografies presentades obtindrà el primer premi. Hi ha una quota d’inscripció per 1 o 2 seccions de 15€; i de 3 o 4 seccions de 20€, per ajudar al sosteniment del sistema. Els terminis han hagut d’ajustar-se a la normativa internacional, i per tant aquest premi té un termini del 26 de juny i el veredicte serà el dia 9 de juliol, tot i que el lliurament es mantindrà el dia 20 de novembre. Hi haurà un 1r Premi de 1.000 €, guardó i Pin Blau FIAP al millor autor del Saló; Premi a la millor fotografia de cada secció: 100€ i Medalla d’OR FIAP i es repartiran 97 premis entre les 4 seccions.

El Premi de Disseny Gaspar Camps que cada convocatòria comprèn un cicle de tres anys, en cadascun dels quals es premien diferents modalitats de l’àmbit del disseny. Aquest any el premi està dedicat a aquells treballs de disseny gràfic, en els seus tres grans àmbits: editorial (cartellisme, llibres, fulletons, catàlegs, llibres), packaging (embalatge, disseny de producte gràfic…) i treballs d’identitat corporativa, que hauran d’estar acabats i/o fets públics entre el 21 de setembre de 2019 al 18 de setembre de 2022, produïts a Igualada o comarca de l’Anoia, per creadors individuals o col·lectius. Els candidats seran a proposta del propi Jurat o bé qualsevol interessat a través del formulari que trobareu al web, amb les dades de l’autor i una imatge del treball en JPG d’entre 500 Kb i 1MG.

El premi de Composició Musical Paquita Madriguera ha recuperat en part l’orientació de les bases anteriors al 2019, però limitant la composició a petit conjunt de cambra infantil, i composicions d’una durada d’entre 5 i 10 minuts, orientat a ser utilitzat per les escoles d’ensenyaments musicals.

La resta de premis, mantenen les seves bases sense canvis substancials i com les edicions anteriors: Premi d’Honor, Art Digital, Compromís Social, Disseny, i Poesia.

Per tal de difondre els premis, s’ha creat una nova imatge que ha volgut fugir de la imatge del guardó, per crear un nou concepte que juga amb unes mans obertes que fan referència al fet de donar i rebre i el color groc que s’associa a la creativitat. Les mans han estat directament impreses en tinta, per mostrar la textura, els relleus de la mà, que humanitzen els premis. La imatge ha estat creada pels dissenyador igualadins Nil Morist i Marina Camprubí, de Renec! Taller Gràfic.